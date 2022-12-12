ВСК и CULINARYON назвали самые популярные блюда на новогодних корпоративах

Страховой Дом ВСК совместно с кулинарной студией CULINARYON выяснили, какие блюда российские компании планируют заказывать на новогодние корпоративы.

Самым популярным основным блюдом на новогодних празднованиях в 2022 году будет паста с лососем — ее заказывают 29% российских компаний. На втором месте — говяжий стейк с гарниром из картофеля, на третьем — паста с томатным соусом и баклажанами.

В качестве легкой закуски большинство компаний в этом году выбирают салат с карамелизированной уткой (47%), салат с артишоками и грейпфрутом (34%) и хрустящие баклажаны Nikkei (10%). А вот традиционный новогодний салат Оливье в список популярных блюд для корпоративов не вошел.

Несмотря на мороз за окном, 51% российских компаний в качестве десерта заказывают мороженое. В топ популярных сладких блюд также входит морковный пирог (33%) и тирамису (13%).

В целом, средний чек на одного гостя в 2022 году составит 15500 руб., это на 15% больше, чем в 2021 году. Число компаний, планирующих проведение корпоративов для сотрудников в этому году, выросло на 27%.