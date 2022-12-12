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Страхование Финансы

ВСК и CULINARYON назвали самые популярные блюда на новогодних корпоративах

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК совместно с кулинарной студией CULINARYON выяснили, какие блюда российские компании планируют заказывать на новогодние корпоративы.

Самым популярным основным блюдом на новогодних празднованиях в 2022 году будет паста с лососем — ее заказывают 29% российских компаний. На втором месте — говяжий стейк с гарниром из картофеля, на третьем — паста с томатным соусом и баклажанами.

В качестве легкой закуски большинство компаний в этом году выбирают салат с карамелизированной уткой (47%), салат с артишоками и грейпфрутом (34%) и хрустящие баклажаны Nikkei (10%). А вот традиционный новогодний салат Оливье в список популярных блюд для корпоративов не вошел.

Несмотря на мороз за окном, 51% российских компаний в качестве десерта заказывают мороженое. В топ популярных сладких блюд также входит морковный пирог (33%) и тирамису (13%).

В целом, средний чек на одного гостя в 2022 году составит 15500 руб., это на 15% больше, чем в 2021 году. Число компаний, планирующих проведение корпоративов для сотрудников в этому году, выросло на 27%.

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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