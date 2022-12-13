АвтоВАЗ в 2023 г. запустит Lada Vesta нового поколения

В 2023 г. АвтоВАЗ запустит серийное производство Lada Vesta нового поколения. Об этом сообщается в пресс-релизе компании по итогам очередного заседания совета директоров.
Также предприятие до конца года выпустит опытную партию e-Largus на производственной площадке в Ижевске.
В 2023 г. предприятие нацелено вернуть в комплектации автомобилей антиблокировочную систему тормозов.
Отмечается, что компания продолжит повышать уровень локализации уже выпускаемых автомобилей и развивать новые проекты.
"В 2023 году АвтоВАЗ нацелен на сохранение доли около 40% российского автомобильного рынка, а также перезапуск экспортных продаж", - указывается в релизе.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.