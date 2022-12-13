АвтоВАЗ в 2023 г. запустит Lada Vesta нового поколения

В 2023 г. АвтоВАЗ запустит серийное производство Lada Vesta нового поколения. Об этом сообщается в пресс-релизе компании по итогам очередного заседания совета директоров.

Также предприятие до конца года выпустит опытную партию e-Largus на производственной площадке в Ижевске.

В 2023 г. предприятие нацелено вернуть в комплектации автомобилей антиблокировочную систему тормозов.

Отмечается, что компания продолжит повышать уровень локализации уже выпускаемых автомобилей и развивать новые проекты.

"В 2023 году АвтоВАЗ нацелен на сохранение доли около 40% российского автомобильного рынка, а также перезапуск экспортных продаж", - указывается в релизе.