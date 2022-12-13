"Росгосстрах" и Банки.ру выяснили, сколько россияне готовы платить по ипотеке

Подавляющее большинство россиян (91%) считают, что в текущих условиях лучше взять ипотеку, чем снимать жилье, а 75% планируют взять кредит на недвижимость в ближайший год, выяснили СК "Росгосстрах" и финансовый маркетплейс Банки.ру и в ходе опроса.

Почти у каждого четвертого из опрошенных россиян (23%) уже есть ипотечный кредит. Четверть из них готовились к нему от месяца до полугода, еще 23% — от двух недель до месяца, а каждый пятый решился на такой важный шаг менее чем за 14 дней.

Более половины респондентов (58%) готовы ежемесячно отдавать на ипотечные платежи от 10 до 30 тысяч рублей своего личного дохода, каждый пятый — от 30 до 50 тысяч рублей. Еще 11% опрашиваемых готовы платить не более 10 тысяч рублей в месяц.

Приемлемым первоначальным платежом 54% россиян называют сумму до 500 тысяч рублей, а каждый четвертый — от 500 тысяч до 1 млн рублей.

38% респондентов готовы взять ипотеку на срок от 21 года до 30 лет, еще треть — на срок от 16 до 20 лет, а 17% хотели бы выплатить кредит за 11-15 лет. При этом срок кредита для россиян не так важен — для 87% куда более значимым критерием является размер ежемесячного платежа.

Респонденты рассказали, что больше всего их интересует, какая будет процентная ставка по ипотеке (67%), размер ежемесячного платежа (59%), одобрение кредита (45%) и срок, на который его дадут (42%).

Интересно, что только 30% россиян знают, что страхование является обязательным условием для получения ипотечного кредита. При этом 35% считают, что страховать обязательно нужно и недвижимость, и жизнь заемщика. И только 16% в курсе, что обязательным является только страхование недвижимости.

Респонденты выбирают страховую компанию для ипотеки по стоимости страхового полиса (35%), по отзыву других клиентов (32%) и по рейтингу компании (27%).

"По оценкам аналитиков Банки.ру, объем рынка страхования ипотеки по итогам трех кварталов 2022 года превысил 39 млрд руб., а по итогам года может достигнуть планки в 42,6 млрд руб. Средний тариф для комбинированного страхования жизни и имущества находился в районе 0,28, причем для крупных компаний ближе к 0,35, а для небольших страховых компаний — к 0,25. Тарифы при оформлении страховки через банк, как правило, заметно выше по сравнению с ценами полисов, купленных непосредственно у страховщика или оформленных через сайт финансового маркетплейса. Даже в непростой экономический период ипотека остается одним из главных драйверов банковского кредитования. С начала текущего года совокупный ипотечный портфель банков вырос на 7,8% и составил по состоянию на 1 августа 12,7 трлн рублей. Ипотечное кредитование сохранило уверенную положительную динамику в период экономического спада благодаря низким процентным ставкам по государственным программам и достаточно быстрому снижению рыночных ставок после смягчения процентной политики Банка России. Однако при этом мы наблюдаем увеличение размера ссуды и срока кредитования. Средний размер выданного кредита, согласно данным ЦБ РФ, составил по итогам июля 2022 года 3,7 млн рублей, темп роста превысил отметку 30%, что наблюдалось впервые за длительный срок. В августе 2022 года средний срок ипотечного кредитования на рынке первичного жилья в Московском регионе впервые в истории превысил 25 лет. Средний срок ипотечного кредитования менее 15 лет в последний раз наблюдался в 2015 году. В целом участники опроса обдуманно относятся к финансовому планированию и в первую очередь обращают внимание не только на процентные ставки, но и на размер ежемесячного платежа, хотя все еще недостаточно хорошо осведомлены о характере и особенностях ипотечного страхования. Ключевым фактором выбора страховой компании, по мнению опрошенных, является стоимость полиса, но велика доля и тех, кто предпочитает предварительно изучить отзывы о страховой компании и только потом заключать договор", — отметил руководитель аналитического центра Банки.ру Дмитрий Хмелев.

"Страхование ипотечной квартиры закреплено законодательно, так как до выплаты кредита она находится в залоге у банка. Вместе с тем опрос показал, что 61% россиян точно не знают, какие именно риски будут при этом застрахованы, — говорит директор Департамента ипотечных продаж "Росгосстраха" Сергей Дерман. — В то же время ипотечное страхование покрывает только конструктивные элементы квартиры, к которым относятся стены, перекрытия (полы и потолки), входные двери, оконные блоки, балконы/лоджии. При этом не секрет, что именно в новостройках риски залива значительно выше. Чтобы защитить внутреннюю отделку, инженерное оборудование и домашнее имущество от таких непредвиденных случаев, как пожар, залив или кража, мы рекомендуем нашим клиентам приобрести дополнительные коробочные продукты, которые покрывают эти риски. Они предлагаются в различных вариантах, из которых можно выбрать наиболее подходящий для себя".