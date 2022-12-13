"Росгосстрах" и Банки.ру выяснили, сколько россияне готовы платить по ипотеке

Подавляющее большинство россиян (91%) считают, что в текущих условиях лучше взять ипотеку, чем снимать жилье, а 75% планируют взять кредит на недвижимость в ближайший год, выяснили СК "Росгосстрах" и финансовый маркетплейс Банки.ру и в ходе опроса.
Почти у каждого четвертого из опрошенных россиян (23%) уже есть ипотечный кредит. Четверть из них готовились к нему от месяца до полугода, еще 23% — от двух недель до месяца, а каждый пятый решился на такой важный шаг менее чем за 14 дней.
Более половины респондентов (58%) готовы ежемесячно отдавать на ипотечные платежи от 10 до 30 тысяч рублей своего личного дохода, каждый пятый — от 30 до 50 тысяч рублей. Еще 11% опрашиваемых готовы платить не более 10 тысяч рублей в месяц.
Приемлемым первоначальным платежом 54% россиян называют сумму до 500 тысяч рублей, а каждый четвертый — от 500 тысяч до 1 млн рублей.
38% респондентов готовы взять ипотеку на срок от 21 года до 30 лет, еще треть — на срок от 16 до 20 лет, а 17% хотели бы выплатить кредит за 11-15 лет. При этом срок кредита для россиян не так важен — для 87% куда более значимым критерием является размер ежемесячного платежа.
Респонденты рассказали, что больше всего их интересует, какая будет процентная ставка по ипотеке (67%), размер ежемесячного платежа (59%), одобрение кредита (45%) и срок, на который его дадут (42%).
Интересно, что только 30% россиян знают, что страхование является обязательным условием для получения ипотечного кредита. При этом 35% считают, что страховать обязательно нужно и недвижимость, и жизнь заемщика. И только 16% в курсе, что обязательным является только страхование недвижимости.
Респонденты выбирают страховую компанию для ипотеки по стоимости страхового полиса (35%), по отзыву других клиентов (32%) и по рейтингу компании (27%).
"По оценкам аналитиков Банки.ру, объем рынка страхования ипотеки по итогам трех кварталов 2022 года превысил 39 млрд руб., а по итогам года может достигнуть планки в 42,6 млрд руб. Средний тариф для комбинированного страхования жизни и имущества находился в районе 0,28, причем для крупных компаний ближе к 0,35, а для небольших страховых компаний — к 0,25. Тарифы при оформлении страховки через банк, как правило, заметно выше по сравнению с ценами полисов, купленных непосредственно у страховщика или оформленных через сайт финансового маркетплейса. Даже в непростой экономический период ипотека остается одним из главных драйверов банковского кредитования. С начала текущего года совокупный ипотечный портфель банков вырос на 7,8% и составил по состоянию на 1 августа 12,7 трлн рублей. Ипотечное кредитование сохранило уверенную положительную динамику в период экономического спада благодаря низким процентным ставкам по государственным программам и достаточно быстрому снижению рыночных ставок после смягчения процентной политики Банка России. Однако при этом мы наблюдаем увеличение размера ссуды и срока кредитования. Средний размер выданного кредита, согласно данным ЦБ РФ, составил по итогам июля 2022 года 3,7 млн рублей, темп роста превысил отметку 30%, что наблюдалось впервые за длительный срок. В августе 2022 года средний срок ипотечного кредитования на рынке первичного жилья в Московском регионе впервые в истории превысил 25 лет. Средний срок ипотечного кредитования менее 15 лет в последний раз наблюдался в 2015 году. В целом участники опроса обдуманно относятся к финансовому планированию и в первую очередь обращают внимание не только на процентные ставки, но и на размер ежемесячного платежа, хотя все еще недостаточно хорошо осведомлены о характере и особенностях ипотечного страхования. Ключевым фактором выбора страховой компании, по мнению опрошенных, является стоимость полиса, но велика доля и тех, кто предпочитает предварительно изучить отзывы о страховой компании и только потом заключать договор", — отметил руководитель аналитического центра Банки.ру Дмитрий Хмелев.
"Страхование ипотечной квартиры закреплено законодательно, так как до выплаты кредита она находится в залоге у банка. Вместе с тем опрос показал, что 61% россиян точно не знают, какие именно риски будут при этом застрахованы, — говорит директор Департамента ипотечных продаж "Росгосстраха" Сергей Дерман. — В то же время ипотечное страхование покрывает только конструктивные элементы квартиры, к которым относятся стены, перекрытия (полы и потолки), входные двери, оконные блоки, балконы/лоджии. При этом не секрет, что именно в новостройках риски залива значительно выше. Чтобы защитить внутреннюю отделку, инженерное оборудование и домашнее имущество от таких непредвиденных случаев, как пожар, залив или кража, мы рекомендуем нашим клиентам приобрести дополнительные коробочные продукты, которые покрывают эти риски. Они предлагаются в различных вариантах, из которых можно выбрать наиболее подходящий для себя".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.