У Жигулевской ГЭС будет ограничено движение транспорта 15 и 16 декабря

В районе Жигулевской ГЭС будет введено полное ограничение движения для транспорта на участке с 974+050 км по 974+380 км М-5 "Урал".
Там будет проводиться реконструкции пролета ВЛ 220 кВ "Жигулевская ГЭС" КС 22-Солнечная, а именно демонтаж и монтаж проводов ВЛ в месте пересечения с автомобильной дорогой М-5 "Урал" на 974 км в Самарской области.
Ограничения вводятся 15 декабря с 10:30 до 10:35, с 11:30 до 11:35, с 12:30 до 12:35, с 13:30 до 13:35.
А также 16 декабря с 10:30 до 10:35, с 11:30 до 11:35, с 12:30 до 12:35.
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Можно узнать фамилии тех 129
Школа уже есть. Поликлинику нужно. 14 поликлиника не справляется.К профильным специалистам 2 месяца очередь.
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.
В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР