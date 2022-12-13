У Жигулевской ГЭС будет ограничено движение транспорта 15 и 16 декабря

В районе Жигулевской ГЭС будет введено полное ограничение движения для транспорта на участке с 974+050 км по 974+380 км М-5 "Урал".

Там будет проводиться реконструкции пролета ВЛ 220 кВ "Жигулевская ГЭС" КС 22-Солнечная, а именно демонтаж и монтаж проводов ВЛ в месте пересечения с автомобильной дорогой М-5 "Урал" на 974 км в Самарской области.

Ограничения вводятся 15 декабря с 10:30 до 10:35, с 11:30 до 11:35, с 12:30 до 12:35, с 13:30 до 13:35.

А также 16 декабря с 10:30 до 10:35, с 11:30 до 11:35, с 12:30 до 12:35.