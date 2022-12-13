У самарского театра "Мастерская" появится собственное здание

В Самаре у театра для детей и молодежи "Мастерская" появится собственное здание - бывший кинотеатр "Россия", расположенный на улице Чернореченской, 15. Об этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Сейчас спектакли театра проходят на площадке Дворца культуры железнодорожников им. Пушкина.
В новом центре будет оборудован вестибюль с обширным выставочным пространством, холлами, большим зрительным залом на 218 мест и буфетами.
Александр Хинштейн добился включения объекта в федеральный бюджет реновации. Всего для театра будет выделено 530 млн руб., из которых 195,6 млн руб. уже заложены на 2023 год. На 2024 г. — 363,2 млн рублей.
Реализация проекта потребует 20 месяцев.
Театр для детей молодежи "Мастерская" был создан в 2018 г. Департаментом культуры и молодежной политики г. о. Самара при поддержке Самарского отделения СТД РФ. На сегодняшний день ТДМ "Мастерская" имеет широкий разножанровый репертуар из двадцати девяти спектаклей, основой которого являются серьезные классические и современные драматические произведения.