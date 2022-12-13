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Театр Культура

У самарского театра "Мастерская" появится собственное здание

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре у театра для детей и молодежи "Мастерская" появится собственное здание - бывший кинотеатр "Россия", расположенный на улице Чернореченской, 15. Об этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Фото: http://hinshtein.ru

Сейчас спектакли театра проходят на площадке Дворца культуры железнодорожников им. Пушкина.

В новом центре будет оборудован вестибюль с обширным выставочным пространством, холлами, большим зрительным залом на 218 мест и буфетами.

Александр Хинштейн добился включения объекта в федеральный бюджет реновации. Всего для театра будет выделено 530 млн руб., из которых 195,6 млн руб. уже заложены на 2023 год. На 2024 г. — 363,2 млн рублей.

Реализация проекта потребует 20 месяцев.   

Театр для детей молодежи "Мастерская" был создан в 2018 г. Департаментом культуры и молодежной политики г. о. Самара при поддержке Самарского отделения СТД РФ. На сегодняшний день ТДМ "Мастерская" имеет широкий разножанровый репертуар из двадцати девяти спектаклей, основой которого являются серьезные классические и современные драматические произведения.

 

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