Самарского предпринимателя обвиняют в сокрытии от налоговой 45 млн рублей

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В Самаре возбудили уголовное дело в отношении гендиректора ООО "Нефтехиммонтаж", его подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и в сокрытии денег от ФНС. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.