Инвестиции в экономику Самарской области достигли 267 миллиардов рублей по итогам третьего квартала

Самарская область продолжает наращивать положительную динамику инвестиционной активности. По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, за 9 месяцев текущего года объем инвестиций в основной капитал вырос на 4,9% и составил 266,9 млрд рублей.

В абсолютном значении прирост составил 46,5 млрд рублей относительно высокой базы прошлого года, когда инвестиции выросли на 30,6%. По объему инвестиций Самарская область стабильно занимает одно из лидирующих мест в ПФО.

Развитие инвестиционной активности в Самарской области — ключевой приоритет, обозначенный Губернатором Дмитрием Азаровым в работе областного Правительства. Результаты проводимой работы были отмечены Президентом Владимиром Путиным на недавней встрече с Главой региона. Президент подчеркнул, что ситуация в Самарской области "стабильная" и "хорошая — по многим показателям выше среднероссийских", в том числе он отметил и рост инвестиций в основной капитал.

Благодаря активной позиции Губернатора в Самарской области проводится системная работа с инвесторами, что позволяет не только значительно укрепить позиции региона в Национальном инвестиционном рейтинге, но и что более важно — создавать новые рабочие места. "Работа последних лет по улучшению инвестиционного климата важна не рейтингами. Новые рабочие места, новые производства, новые технологии, рост доходов людей — вот что важно. Вот главный эффект, а вовсе не рейтинги. Не на рейтинги мы работаем, а для людей. И результаты есть", — неоднократно отмечал Дмитрий Азаров.

Наибольший рост объема инвестиций произошел в производстве бумаги и бумажных изделий — в 3,8 раза, водоснабжении и водоотведении — на 86%, металлургическом производстве — почти 60%. Также уверенный рост продемонстрировали такие отрасли как транспортировка и хранение; профессиональная, научная и техническая деятельность; производство строительных материалов (36,6%, 24,3%, 14,3% соответственно).

"Наши усилия по созданию лучших условий для инвесторов, плановая работа по освоению и развитию новых инвестиционных площадок, тесное взаимодействие с федеральными институтами развития и органами исполнительной власти — приносят свои плоды. Бизнес проявляет инвестиционную активность, предприятия демонстрирует стремление к росту и развитию, освоению новых направлений деятельности и новых рынков сбыта. Бизнес оценивает нашу работу рублем, и рост инвестиций в основной капитал указывает нам на верный вектор развития", — уверен Дмитрий Богданов.

В текущем году удалось повторить рекорд 2021 года по запуску инвестиционных проектов в регионе. Несмотря на то что год еще не завершен, уже открыто 25 новых производств, в числе которых первый в России производственно-логистический центр для нужд машиностроения, логистический центр Яндекс.Маркет, крупнейший хаб онлайн-ритейлера OZON, завод по производству пластиковой тары, на ПАО "ОДК-Кузнецов" начали работу три новые производственные корпуса, агрокорпорацией "Био-тон" запущен семенной завод мощностью 86 тысяч тонн семян зерновых, зернобобовых и масличных агрокультур, введена в эксплуатацию новая производственная площадка для производства самоходных сельскохозяйственных машин, а в индустриальном парке "Преображенка" открыто серийное производство инновационного медицинского оборудования.

Для получения любой помощи при реализации инвестиционных проектов предприниматели могут обратиться в региональную правительственную организацию — Агентство по привлечению инвестиций Самарской области, которое сопровождает инвесторов на всей стадии реализации проекта, от идеи — до поддержки предприятия после его запуска. investinsamara.ru