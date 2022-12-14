В Бардовском сквере Новокуйбышевска начали высаживать сосны

В Бардовском сквере им. В.Грушина (Новокуйбышевск) началось озеленение. Там высадили две 12-летние сосны 3,5 и 4 метра высотой.

Всего запланировано высадить две сосны, четыре клена, 50 кустов можжевельника и др. До конца декабря подрядчик завершит монтаж пергол (теневых навесов) и их декоративных элементов.

Также будут установлены диваны и урны.