В Бардовском сквере Новокуйбышевска начали высаживать сосны

В Бардовском сквере им. В.Грушина (Новокуйбышевск) началось озеленение. Там высадили две 12-летние сосны 3,5 и 4 метра высотой.
Всего запланировано высадить две сосны, четыре клена, 50 кустов можжевельника и др. До конца декабря подрядчик завершит монтаж пергол (теневых навесов) и их декоративных элементов.
Также будут установлены диваны и урны.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа