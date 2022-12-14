ФНС проводит День открытых дверей для налогоплательщиков

Федеральная налоговая служба проводит День открытых дверей "О введении института Единого налогового счета" для налогоплательщиков.
В четверг, 15 декабря, с 9:00 до 20:00 во всех налоговых инспекциях и ТОРМах Самарской области ждут граждан.
В "День открытых дверей" сотрудники службы проинформируют о том:
- что такое Единый налоговый счет, и какие у него преимущества;
- какие изменения ожидают с 1 января 2023 года всех налогоплательщиков;
- как изменятся порядок и сроки уплаты обязательных платежей;
- как будут учитываться и распределяться обязательные платежи;
- как будет осуществляться формирование единого сальдо расчетов по налогам.
Специалисты подробно расскажут обо всех преимуществах Единого налогового счета и других новшествах администрирования налогоплательщиков в 2023 г., а также ответят на другие вопросы по данной теме.
Последние комментарии
Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится
Можно узнать фамилии тех 129
Школа уже есть. Поликлинику нужно. 14 поликлиника не справляется.К профильным специалистам 2 месяца очередь.
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.
В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?