ФНС проводит День открытых дверей для налогоплательщиков

Федеральная налоговая служба проводит День открытых дверей "О введении института Единого налогового счета" для налогоплательщиков.

В четверг, 15 декабря, с 9:00 до 20:00 во всех налоговых инспекциях и ТОРМах Самарской области ждут граждан.

В "День открытых дверей" сотрудники службы проинформируют о том:

что такое Единый налоговый счет, и какие у него преимущества;

какие изменения ожидают с 1 января 2023 года всех налогоплательщиков;

как изменятся порядок и сроки уплаты обязательных платежей;

как будут учитываться и распределяться обязательные платежи;

как будет осуществляться формирование единого сальдо расчетов по налогам.

Специалисты подробно расскажут обо всех преимуществах Единого налогового счета и других новшествах администрирования налогоплательщиков в 2023 г., а также ответят на другие вопросы по данной теме.