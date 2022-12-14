С 14 декабря изменится расписание судов на маршруте Самара - Подголятино

С 14 декабря в связи с тяжелой ледовой обстановкой внесены изменения в расписание движения судов на маршруте Самара - Подголятино.
Из Самары суда будут отправляться в 7:00, 12:00 и 17:00 (первый и последние рейсы с заходом на Проран).
Обратные рейсы будут осуществляться на полчаса позже - 7:30, 12:30, 17:30.
Продажа билетов из Подголятино и с Прорана будет осуществляться кассирами на теплоходах "Ом". Продажа билетов из Самары будет осуществляться кассирами в здании Речного вокзала.
В расписании могут возникнуть изменения в связи с ухудшением ледовой и гидрометеорологической обстановки.
Последние комментарии
Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится
Можно узнать фамилии тех 129
Школа уже есть. Поликлинику нужно. 14 поликлиника не справляется.К профильным специалистам 2 месяца очередь.
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.
В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?