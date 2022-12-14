С 14 декабря изменится расписание судов на маршруте Самара - Подголятино

С 14 декабря в связи с тяжелой ледовой обстановкой внесены изменения в расписание движения судов на маршруте Самара - Подголятино.

Из Самары суда будут отправляться в 7:00, 12:00 и 17:00 (первый и последние рейсы с заходом на Проран).

Обратные рейсы будут осуществляться на полчаса позже - 7:30, 12:30, 17:30.

Продажа билетов из Подголятино и с Прорана будет осуществляться кассирами на теплоходах "Ом". Продажа билетов из Самары будет осуществляться кассирами в здании Речного вокзала.

В расписании могут возникнуть изменения в связи с ухудшением ледовой и гидрометеорологической обстановки.