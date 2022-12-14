Исследование "Росгосстраха" и "Вилгуд": россияне оценили свои знания ПДД и водительские навыки

81% россиян считают себя вежливыми водителями и только 16% признались, что иногда водят агрессивно, выяснили СК "Росгосстрах" и сеть умных автосервисов "Вилгуд" в ходе опроса, проведенного в начале декабря.
У подавляющего большинства участников опроса (97%) в водительском удостоверении открыта категория B. Кроме того, некоторые респонденты дополнительно имеют право на управление транспортными средствами категории С (24%) и А (14%).
45% опрошенных имеют стаж вождения более 20 лет, а треть (33%) — от 10 до 20 лет. Получить права 63% смогли с первого раза, а 33% автомобилистов пришлось сдавать экзамен два-три раза.
Большинство участников опроса считают, что нормально знают правила дорожного движения, но наверняка что-то уже забыли. А 15% уверены в своих знаниях на все 100%. При этом 15% респондентов никогда не обновляют свои знания ПДД, а 58% делают это лишь изредка.
В ходе опроса автомобилисты рассказали, как оценивают других водителей на дороге:
- большинство водят адекватно и ведут себя вежливо (53%);
- на дороге много агрессивных водителей (16%);
- многие купили права и не знают ПДД (15%);
- много водителей, которые создают аварийные ситуации (14%).
В топ-5 самых раздражающих вещей на дороге попали опасная езда с сильным превышением скорости или проездом на красный свет (18%), неиспользование поворотников (16%), частые перестроения или так называемая "игра в шашки" (13%), подрезание и слишком медленный водитель впереди (по 10%).
Самыми распространенными нарушениями ПДД у россиян являются превышение скорости (48%) и несоблюдение требований знаков и разметки (10%). А 39% респондентов сказали, что всегда строго соблюдают правила ПДД.
При этом большинство респондентов (85%) считают, что навыки вождения не зависят от пола, и только 12% уверены, что все проблемы на дорогах от женщин за рулем.
Больше всего из правил водительского этикета россиянам нравится, когда говорят "спасибо" с помощью аварийки (40%), когда дают перестроиться (17%) и пропускают скорую помощь (14%). Еще 13% благодарны другим автомобилистами за помощь на дороге, когда случилась поломка.
"Одна из главных задач автосервисов — это помощь в обеспечении безопасности всех участников дорожного движения. Мы понимаем, что для того, чтобы водители соблюдали ПДД, нужно, чтобы их автомобили всегда были исправными. Второй важный момент — это, конечно же, культура вождения и знание Правил дорожного движения. С помощью совместного исследования с "Росгосстрахом" мы постарались напомнить автовладельцам о важности соблюдения правил на дорогах — особенно в зимний период, когда погодные условия далеки от идеальных", — отметила Барно Турсунова, сооснователь сети умных автосервисов "Вилгуд".
"Понятно, что многие водители склонны переоценивать свои навыки и считают себя более вежливыми и аккуратными в сравнении с другими участниками движения. Но даже у самых аккуратных автомобилистов на дороге случаются неприятные ситуации, ведь попасть в аварию можно и по чужой вине, — говорит заместитель директора департамента андеррайтинга автострахования ПАО СК "Росгосстрах" Алексей Касьянов. — Как раз для таких случаев и для уверенных в себе водителей в линейке нашей компании есть продукты с неполным покрытием "Каско профессионал". Этот полис с фиксированной ценой и страховой суммой — отличная альтернатива полному каско, которая включает в себя ремонт или выплаты в случае ДТП по вине третьих лиц, а также техническую помощь на дороге. Страховое возмещение клиенту будет и в том, случае, если у виновника нет полиса ОСАГО. Продукт не требует предварительного осмотра автомобиля и может быть оформлен за несколько минут".
Последние комментарии
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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.