В аэропорту Курумоч задержали прилет и вылет нескольких рейсов

Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с произошедшей 12 декабря задержкой вылета рейсов в аэропорту Самары. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил представитель надзорного ведомства.

Так, 12 декабря задержался прилет рейса из Волгограда, который ожидался в 23:05, а прибыл 13 декабря в 1:39, то есть задержка составила более двух часов. Рейс из Казани, ожидавшийся в 22:10, прибыл в 2:10, то есть с задержкой в четыре часа. На то же время опоздал с прибытием рейс из Магнитогорска, которого ждали в 22:10, а прилетел он в 2:10.

Кроме того, 12 декабря задержались вылеты некоторых самолетов. Рейс в Казань по расписанию должен был отправиться из Курумоча в 23:55, а вылетел в 2:30, то есть с задержкой более чем на два с половиной часа. Рейс в Астрахань планировался к вылету в 23:10, а улетел в 2:55, то есть более чем с трехчасовой задержкой. На то же время задержался вылет рейса в Сочи. Его отправка ожидалась в 23:10, но улетел он в 2:55.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в Куйбышевской транспортной прокуратуре, задержка вылета нескольких рейсов обусловлена поздним прибытием воздушных судов, а также неблагоприятными погодными условиями в аэропорту Казани.

"В целях проверки соблюдения авиакомпаниями прав пассажиров в аэропорт Самары выехал исполняющий обязанности Куйбышевского транспортного прокурора и помощники", - сообщил корреспонденту Волга Ньюс представитель ведомства.

Транспортная прокуратура проверит обстоятельства и своевременность обеспечения прав пассажиров. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.