"Говорит Самара!": Самарскому государственному радио исполняется 95 лет

Легендарное куйбышевское радио - некогда единственный источник связи с большим миром. Ратные подвиги, трудовые будни, страшные сводки с фронта и самая ожидаемая новость о победе над фашизмом - все это жители региона узнавали из репродуктора. Потом были вести о покорении Вселенной - великом полете Юрия Гагарина, об укрощении Волги - строительстве ГЭС, о появлении нового искусства - телевидения. И много-много чего еще. В честь юбилейной даты ГТРК "Самара" подготовила для жителей области подарок - трехчасовой мультимедийный марафон "Время онлайн".

Радио стратегического значения

В Самаре пять утра. Многие жители губернии в это время еще только просыпаются. А к эфиру уже готовится дежурная бригада информационных программ службы радиовещания ГТРК "Самара". И так уже ровно 95 лет! А начиналось все в здании на пересечении улиц Красноармейской и Чапаевской. Для многих поколений горожан это именно Дом радио. С другим его и не перепутаешь: на фасаде - расходящиеся в эфире радиоволны. Первые опыты регулярного вещания пришлись на 1927 год, а уже в 30-х годах прошлого века тарелки-громкоговорители можно встретить во многих домах культуры области.

В годы войны Куйбышев становится запасной столицей Советского Союза. В Доме радио размещаются эвакуированные из столицы центральные редакции. Мощные передатчики, размещенные в пос. Новосемейкино, передают сигнал на тысячи километров. Из Москвы главным образом ретранслируют только последние известия, начитанные Левитаном. Все остальные программы готовят именно здесь - на Волге, где в это время находятся знаменитые писатели, музыканты, художники. По легендам, именно по этим ступеням поднимался даже Дмитрий Шостакович, который записывал в Куйбышеве свои авторские музыкальные программы. "Запасная столица" передаст на весь мир и первое исполнение легендарной седьмой симфонии Шостаковича.

Информационное, музыкальное, инновационное…

В 1970-е Куйбышев - центр крупнейшего индустриального региона страны. Активно развиваются наука, культура и, конечно, средства массовой информации. Было принято решение о строительстве нового, современного Дома радио - в составе телевизионного технического комплекса на улице Советской Армии. Здесь не только следуют актуальным трендам, но и задают их. Например, регион одним из первых в стране как большой эксперимент запускает вещание в стереоформате. Чтобы обеспечить стабильную передачу сигнала на значительный радиус, антенны УКВ установили на максимальной высоте, которую позволяла телевизионная башня, а радиозаводы поставили в Куйбышев самые мощные на тот момент передатчики. Уже потом вещание в стереоформате станет "золотым стандартом" для всей отрасли.

На Куйбышевском-Самарском радио была создана и очень мощная служба корреспондентов, которые специализировались на важных направлениях экономики, социальной сферы, культуры. Немало интересных историй связано и с музыкальной редакцией областного радио. Каким-то невероятным способом куйбышевским радиожурналистам удавалось, как сегодня говорят, получить эксклюзивные интервью с мировыми знаменитостями. А в уникальной фонотеке собраны записи, вошедшие в золотой фонд радиовещания страны, например, концерт Владимира Высоцкого в Самаре. Пленку в буквальном смысле спасли - ослушавшись пришедшего сверху приказа "с Высоцким все размагнитить".

Радио эпохи новых медиа

Сегодня Дом радио - это часть большого медиакластера ГТРК "Самара". Эфир - на волнах трех самых популярных радиостанций: Радио России, Маяк, Вести-ФМ. А программы и специальные акции неизменно становятся яркими явлениями в культурной и общественной жизни губернии.

К большому юбилею областного радио на ГТРК "Самара" подготовились заранее. Эти кадры уже вошли в историю. Камерная студия Дома радио после большой реконструкции превратилась в современную мультимедийную площадку. Благодаря сложным техническим решениям здесь сохранена уникальная акустика, но появились возможности, которые подарил век digital.

Глобальная медиатрансформация происходит на наших глазах - современные технологии, объединившие радио, телевидение, интернет, открывают практически безграничные возможности, чтобы обеспечить жителей региона оперативной, точной и проверенной информацией.

Сегодня перед обновленным, но так хорошо знакомым уже почти столетие Самарским радио стоят амбициозные задачи. Развивая и обогащая интернет-пространство, оно претендует не просто на статус ведущего информационного сетевого издания региона, но и площадки, где посетителям будет представлена эксклюзивная видео-, фото-, графическая и текстовая информация, появилась возможность организовывать прямые трансляции с места интересных событий, обеспечить доступ к архивным кадрам и записям из медиатеки компании. Плюс - надежная защита от несанкционированных атак и бесперебойная работа в условиях повышенного трафика.

Большому юбилею областного радио посвящен медиамарафон "Время онлайн", который уже доступен для просмотра на сайте ГТРК "Самара": tvsamara.ru. Это настоящее путешествие сквозь эпохи и пространство через призму радиоэфира: самые яркие моменты, удивительные люди, настоящие герои, мелодии и песни, которые покоряли современников. И конечно, неизменный прямой разговор с жителями губернии.

"В мире медиа произошла настоящая революция. "Всемирная паутина" открыла совершенно немыслимые просторы для творчества. Сегодня мы располагаем площадкой, которая аккумулирует все среды. Она позволяет создавать стандартный продукт (новости, репортажи, документальные фильмы, радиопередачи, статьи на сайт, публикации в соцсетях и т.д.), адаптируя и распространяя его по разным каналам; проводить и показывать офлайн и онлайн профессиональные, политические, общественные мероприятия - конференции, симпозиумы, патриотические акции, которые в наших студиях приобретают новые эфирные горизонты. Мы даем качественную телевизионную картинку из радиостудий, на которую приятно смотреть, но при этом насыщаем интернет-реальность вкусом, цветом и колоритом. Телевидение, радио, сайт, соцсети - все интегрировано, конвергентно и встроено в наш главный продукт - контент. И неважно, на каком ресурсе он выходит", - прокомментировала директор ГТРК "Самара" Елена Крылова.