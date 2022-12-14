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Страхование Финансы

ВСК вновь вошла в рейтинг лучших работодателей России по версии Forbes

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК вновь вошел в рейтинг лучших работодателей России в 2022 году. Список составил журнал Forbes.

Анализ проводился методом анкетирования компаний. Бланки были разосланы в 150 крупнейших организаций. Данные по компаниям, не предоставившим информацию, были взяты из годовых отчетов и отчетов об ESG (Environmental, Social, Governance) и устойчивом развитии.

Оценки от 0 до 100 ставились по трем метрикам: "Сотрудники и общество" (S), "Экология" (E) и "Корпоративное управление" (G). Каждая из них делилась еще на несколько таких пунктов, как "зарплата", "обучение", "климатическая политика", "гендерное равенство" и так далее.

В итоговый рейтинг вошли 118 компаний, работающие в России. Им присвоили один из четырех статусов: "Платина", "Золото", "Серебро" и "Бронза". Почти треть участников не попала в шорт-лист из-за недобора баллов. ВСК получила "золотой статус", в двух из трех метрик набрав от 55 до 70 баллов, а также "платиновый статус" в метрике "Корпоративное управление". Компанию Страховому Дому составили такие крупные организации, как "Лукойл", "Газпром", "Аэрофлот", "ДОМ.РФ" и другие.

"Принципы социальной ответственности лежат в основе философии управления ВСК, и возможно, они являются одной из главных составляющих конкурентоспособности компании. Ежегодно мы помогаем своим сотрудникам становиться лучше, создаем комфортные условия труда, заботимся об их здоровье и помогаем раскрывать потенциал. Профессиональная и мотивированная команда — это один из пяти важнейших приоритетов стратегии компании, которую мы продолжаем реализовывать и сегодня. Для нас почетно второй год подряд войти в рейтинг лучших работодателей России по версии Forbes", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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