Продвижение бренда "Мой бизнес" и обмен лучшими практиками: Самарская область стала площадкой Медиафорума-2022

С 8 по 10 декабря в Самаре проходил "Мой бизнес. Медиафорум-2022" - мероприятие, которое объединило 84 представителя коммуникационных блоков региональных центров "Мой бизнес". В ходе трех насыщенных дней специалисты по СМИ и соцсетям обсуждали продвижение господдержки бизнеса, делились лучшими практиками и обменивались опытом.

Организаторами мероприятия стали Министерство экономического развития Российской Федерации и правительство Самарской области. В открытии работы форума приняла участие заместитель председателя областного правительства Наталья Катина. Она рассказала гостям региона о Самарской области как о "сердце страны", логистическом, промышленном и предпринимательском центре.

Сегодня в Самарской области работает 127 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, а также более 149 тысяч самозанятых. В сфере МСП занято более 640 тысяч жителей региона.

"Для упрощения доступа к инструментам господдержки для предпринимателей в регионе созданы 11 центров "Мой бизнес" - они действуют в каждом городском округе. Предприниматели активно обращаются в центры за консультациями, проходят здесь регистрационные процедуры, подают заявки на получение поддержки. В 2022 году региональная сеть центров "Мой бизнес" предоставила предпринимателям более 20 тысяч услуг. Информационная работа здесь играет особую роль - важно, чтобы каждый предприниматель региона знал, на какую поддержку он может рассчитывать и куда необходимо за ней обращаться", - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Первый день форума состоялся на площадке регионального центра "Мой бизнес". В течение трех дней участники форума обучались у опытных тренеров в области создания текстов, работы в социальных сетях, продвижения и многого другого.

9 декабря специалистов по информационной работе принимал технопарк "Жигулевская долина". Для делегатов была организована экскурсия по технопарку с посещением детского технопарка "Кванториум" и выставки реализованных проектов резидентов "Жигулевской долины".

Затем в большом конференц-зале технопарка состоялись два обучающих мероприятия: сооснователь и руководитель smm-агентства и smm-школы Republic в Самаре Антон Стеньков провел тренинг "Ведение социальных сетей: как продвигаться без бюджета", а член Союза журналистов России, автор курса по копирайтингу, специалист по продвижению в соцсетях Анастасия Резникова выступила с тренингом "Написание продающих текстов".

В третий день участники форума вновь встретились в региональном центре "Мой бизнес", чтобы обсудить взаимодействие с предпринимателями-амбассадорами нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" и бренда "Мой бизнес".

Максим Мартьянов, пресс-секретарь центра "Мой бизнес" Калужской области:

"Проект "Мой Бизнес" - федеральный. Поэтому очень важно, чтобы пресс-секретари и пиарщики региональных центров "Мой Бизнес" видели общую цель. Чтобы понимали, что от их взаимодействия с предпринимателями и СМИ в каждом отдельном регионе зависит имидж всего проекта. Это большая честь, но и не менее большая ответственность. И медиафорум дал возможность встретиться, "сверить часы" и понять, что, например, и Калуга, и Сыктывкар, и гостеприимная Самара продвигают общие ценности проекта "Мой Бизнес" и мыслят в одном направлении".

Дарья Гончарова, пресс-секретарь центра "Мой бизнес" Новосибирской области:

"Медиафорум в Самаре для меня стал одним из первых и опорных мероприятий, где на одной площадке моя команда смогла увидеть в офлайне коллег со всей страны. Пожалуй, именно очный формат благоприятно сказался на плодотворной работе и мощной мотивации на ближайший год. Мы услышали ликбез о внебюджетной работе со СМИ, лайфхаки к форматам соцсетей и подход к текстам. От души благодарю принимающую сторону и Минэкономразвития России за возможность развиваться и продвигать господдержку бизнеса в Новосибирской области еще эффективнее!"

Ангелина Степанова, пресс-секретарь центра "Мой бизнес" Республики Саха (Якутия):

"Медиафорум в Самаре стал для меня настоящим открытием и самым ярким событием в этом году! Все дни, которые мы провели в городе Трудовой славы, были направлены на обучение, извлечение и раскрытие новых навыков. Было очень приятно познакомиться с коллегами из других регионов и обменяться опытом с единомышленниками. Думаю, что полученные знания и навыки очень пригодятся в моей работе! Очень понравился уютный и современный самарский центр "Мой бизнес" - чувствовала здесь себя как дома. Спасибо огромное организаторам за теплую заботу, гостеприимство и действительно "бесшовную" работу медиафорума!"