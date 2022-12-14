Самарчанку обвиняют в том, что она до смерти забила собутыльника

Прокуратура Промышленного района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

По версии следствия, в сентябре 2022 г. 58-летняя местная жительница выпивала со знакомым в квартире на ул. Георгия Димитрова. В какой-то момент она поссорилась с приятелем и избила его. Потерпевший получил не менее сорока ударов руками и ногами и вскоре скончался от полученных травм.

Женщина не признала вину. Ее уголовное дело направят в Промышленный районный суд Самары.