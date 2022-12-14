Работницу сотового оператора из Самары заподозрили в нарушении тайны телефонных переговоров

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В Самаре в отношении местной жительницы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 138 УК РФ ("Нарушение тайны переписки и телефонных переговоров"). Об этом сообщает региональное СУ СК.