В Красноярском районе 16 декабря перекроют движение транспорта

В пятницу, 16 декабря, запланированы краткосрочные перекрытия движения на 1040 км дороги М-5 "Урал" в Красноярском районе.

Ограничения вводятся с 13:00 до 13:15, с 14:00 до 14:15, с 15:00 до 15:15 по местному времени.

Там будет производиться реконструкции пролета высоковольтных линий электропередачи в месте пересечения с федеральной трассой М-5.