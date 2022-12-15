Тарифы на капремонт в Самарской области вырастут с 1 января 2023 года

Правительство Самарской области 14 декабря приняло постановление о минимальных размерах взноса на капремонт общего имущества в многоквартирных домах. Новые тарифы вступят в силу с 1 января 2023 года.

Минимальный размер взноса утвержден в размере 7,92 руб. с кв. м (было 7,27 руб.) для МКД до пяти этажей и 9,11 руб. (было 8,36 руб.) для МКД с этажностью шесть этажей и выше.

Напомним, в ноябре министерство энергетики и ЖКХ Самарской области публиковало проект постановления для антикоррупционной экспертизы. В документах к нему пояснялось, что, согласно расчетам, необходимый размер взноса составляет: для МКД до пяти этажей - 11,35 руб., для МКД с этажностью от шести этажей - 11,12 рубля. Однако такие размеры взносов не соответствуют критерию доступности.