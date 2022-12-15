Тарифы на капремонт в Самарской области вырастут с 1 января 2023 года

Правительство Самарской области 14 декабря приняло постановление о минимальных размерах взноса на капремонт общего имущества в многоквартирных домах. Новые тарифы вступят в силу с 1 января 2023 года.
Минимальный размер взноса утвержден в размере 7,92 руб. с кв. м (было 7,27 руб.) для МКД до пяти этажей и 9,11 руб. (было 8,36 руб.) для МКД с этажностью шесть этажей и выше.
Напомним, в ноябре министерство энергетики и ЖКХ Самарской области публиковало проект постановления для антикоррупционной экспертизы. В документах к нему пояснялось, что, согласно расчетам, необходимый размер взноса составляет: для МКД до пяти этажей - 11,35 руб., для МКД с этажностью от шести этажей - 11,12 рубля. Однако такие размеры взносов не соответствуют критерию доступности.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа