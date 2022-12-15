ВСК рассчитала ОСАГО для авто из Китая для такси и сервисов каршеринга

Автопарки отечественных сервисов такси и каршеринга стали активно пополняться автомобилями китайских брендов, таких как Chery Tiggo 4, Haval Jolion, Geely Coolray. Специалисты Страхового Дома ВСК решили рассчитать, в какую сумму компании обойдется страховка авто из Поднебесной. Так, для столичных сервисов каршеринга ОСАГО для перечисленных моделей будет стоить примерно 95 тыс. рублей, а для такси цена может достигать 263 тыс.
Стартовая цена популярных китайских кроссоверов составляет 1,7 — 1,9 млн рублей. По оценкам специалистов Страхового Дома ВСК, стоимость ОСАГО для автомобиля с мощностью двигателя 100-120 л. с., принадлежащего московскому оператору каршеринга, варьируется от 11 200 до 95 445 рублей.
Итоговая сумма рассчитывается исходя из уровня аварийности автопарка конкретной компании, который может меняться в зависимости от правил использования каршеринга.
Некоторые сервисы поминутной аренды допускают к управлению авто молодых водителей с небольшим стажем, другие же, наоборот, вводят требования к минимальному опыту вождения, что позволяет снизить риски аварийности и стоимость страхования соответственно.
Владельцы таксопарков должны будут заплатить за ОСАГО для китайских авто от 30 841 до 262 816 (также в зависимости от коэффициента бонус-малус, определяющего стиль вождения). Высокая стоимость страховки обусловлена тем, что по оценкам экспертов водители такси являются одними из самых аварийных на дорогах.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.