ВСК рассчитала ОСАГО для авто из Китая для такси и сервисов каршеринга

Автопарки отечественных сервисов такси и каршеринга стали активно пополняться автомобилями китайских брендов, таких как Chery Tiggo 4, Haval Jolion, Geely Coolray. Специалисты Страхового Дома ВСК решили рассчитать, в какую сумму компании обойдется страховка авто из Поднебесной. Так, для столичных сервисов каршеринга ОСАГО для перечисленных моделей будет стоить примерно 95 тыс. рублей, а для такси цена может достигать 263 тыс.

Стартовая цена популярных китайских кроссоверов составляет 1,7 — 1,9 млн рублей. По оценкам специалистов Страхового Дома ВСК, стоимость ОСАГО для автомобиля с мощностью двигателя 100-120 л. с., принадлежащего московскому оператору каршеринга, варьируется от 11 200 до 95 445 рублей.

Итоговая сумма рассчитывается исходя из уровня аварийности автопарка конкретной компании, который может меняться в зависимости от правил использования каршеринга.

Некоторые сервисы поминутной аренды допускают к управлению авто молодых водителей с небольшим стажем, другие же, наоборот, вводят требования к минимальному опыту вождения, что позволяет снизить риски аварийности и стоимость страхования соответственно.

Владельцы таксопарков должны будут заплатить за ОСАГО для китайских авто от 30 841 до 262 816 (также в зависимости от коэффициента бонус-малус, определяющего стиль вождения). Высокая стоимость страховки обусловлена тем, что по оценкам экспертов водители такси являются одними из самых аварийных на дорогах.