На заседании правительства Самарской области обсудили широкий круг вопросов

В среду, 14 декабря, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел очередное, плановое заседание областного кабинета министров.

В обсуждении вопросов повестки, помимо глав министерств и ведомств, в режиме видеоконференцсвязи приняли участие депутаты Самарской губернской думы, представители надзорных органов, главы отдельных муниципальных образований.

Участники заседания обсудили обширную повестку, все включенные в нее 13 вопросов получили одобрение региональных министров. В первую очередь члены правительства одобрили законопроект об индексации критерия нуждаемости при назначении единовременной денежной выплаты ветеранам труда и другим категориям льготников. В настоящее время такая мера поддержки распространяется на неработающих пенсионеров - ветеранов труда - и граждан других льготных категорий, доход которых не превышает сумму 29303 рубля.

Однако с января пенсия неработающих граждан будет проиндексирована на 4,8%. То есть 658 неработающих пенсионеров могут потерять право на единовременную выплату. Чтобы не допустить такой ситуации, власти проиндексируют критерий нуждаемости, и с нового года он составит 30710 рублей. Это позволит сохранить ЕДВ за ветеранами труда региона.

"По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова практически три года назад в Самарской области выплаты ветеранам труда были возобновлены, и сначала мы выплачивали их из средств, которые Самарская область получила в качестве президентского гранта за достижения наилучших показателей эффективности органов исполнительной власти. В последующем выплаты производились из средств областного бюджета. В 2023 году сложится такая ситуация, когда при индексации пенсий часть льготников могут потерять право на выплату. Поэтому мы решили скорректировать критерий назначения ЕДВ неработающим пенсионерам также на 4,8%. Члены правительства поддержали эту инициативу, и теперь люди сохранят право на выплаты и ничего не потеряют", - отметил Виктор Кудряшов.

Участники заседания пересмотрели норматив стоимости квадратного метра жилья в различных муниципальных образованиях Самарской области на 2023 год. Величина нормативной стоимости жилой площади сформирована на основе анализа рынка жилья и тех операций, которые проводит Самарский областной фонд жилья и ипотеки. Норматив необходим муниципалитетам для покупки квартир под решение социальных задач - расселения граждан из аварийного жилья и обеспечения жильем детей-сирот.

"Эта стоимость будет служить ориентиром при заключении контрактов на приобретение жилья для расселения аварийного жилого фонда. В соответствии с действующей госпрограммой, мы должны расселить из аварийного жилья более 24 тысяч граждан с площади 385 тыс. кв. м. Это колоссальные объемы, мы успешно справляемся с этой задачей, в текущем году уровень ее исполнения нарастающим итогом достигнет 109%, то есть мы идем с опережением. По поручению губернатора мы взяли на себя обязательство завершить эту программу досрочно (не в 2025-м, а до конца 2024 года), и обновленная нормативная цена позволит муниципалитетам уже буквально с сегодняшнего дня заключать контракты на покупку квартир, которые будут введены в эксплуатацию в 2023-24 годах. Это поможет территориям заблаговременно закупить такое жилье и с опережением завершить программу", - пояснил Виктор Кудряшов.

С января 2023 года норматив стоимости квадратного метра такого жилья в Самаре составит 86,9 тысячи рублей, в Тольятти и Сызрани - 70,5 и 58,16 тысячи рублей, соответственно. Цена квадратного метра в муниципальных районах ниже, например, для Алексеевского района она установлена на уровне 44,2 тысячи рублей за метр.

Участники заседания утвердили также минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Сумма корректируется ежегодно в соответствии с уровнем инфляции, при этом размер взноса (а теперь он составил немногим более 8 рублей с одного квадратного метра жилья) в Самарской области остается одним из самых низких в стране: по величине взноса на капремонт регион на восьмом из 14 мест в ПФО и на 55 из 89 - в Российской Федерации. Размеры взноса значительно ниже экономически обоснованного платежа, при этом фонд капитального ремонта выполняет объем работ, который существенно превышает сумму общего сбора платежей граждан. Разница компенсируется из областного бюджета.

"В текущем году на компенсацию этой разницы из областного бюджета Фонду капитального ремонта Самарской области было выделено более трех с половиной миллиардов рублей. Принятое сегодня решение не затронет социально незащищенных групп граждан, поскольку новый размер будет учтен при формировании регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, и граждане, которые тратят на оплату услуг ЖКХ больше определенного процента от дохода семьи, получат компенсацию из средств областного бюджета. Таких семей у нас более 35 тысяч, и ежегодно на эти цели из областного бюджета мы выделяем более миллиарда рублей компенсаций", - сообщил премьер-министр областного правительства.

Особое внимание региональный кабмин уделил вопросам поддержки переселенцев из Херсона и Херсонской области, которые прибыли на территорию Российской Федерации в связи с событиями на Украине. Обсуждался порядок назначения и осуществления социальных выплат на приобретение необходимого на первое время имущества (100 тысяч) и сертификатов на приобретение жилья. Сумма, обозначенная в сертификате, определяется исходя из нормативной стоимости квадратного метра - 83 тысячи рублей - и количества членов семьи.

"Мы оказываем каждому приехавшему не только услуги по подбору жилья, но и помощь в трудоустройстве, устройстве детей в школы, детские сады, предоставляем дополнительные меры соцподдержки, в том числе на основе социальных контрактов. Мы очень заинтересованы в том, чтобы жители из Херсонской области приезжали к нам, оставались в Самарской области и так же, как и самарцы, работали на благо нашего региона, полюбили наш регион, чтобы чувствовали себя здесь защищенными. Мы относимся к ним как к родным", - подчеркнул Виктор Кудряшов.