Автопарк ГБУ "Мосгоргеотрест" под защитой ВСК

Страховой Дом ВСК защитил полисами ОСАГО автопарк Государственного бюджетного учреждения города Москвы "Московский городской трест геолого-геодезических и картографических работ".

Страховая защита действует до конца 2023 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены более 240 транспортных средств, включая легковые, грузовые и пассажирские машины, а также спецтехнику. Стоимость контракта составила свыше 680 тыс. рублей.

ГБУ "Московский городской трест геолого-геодезических и картографических работ" — одна из крупнейших изыскательских организаций России, официальная геологическая, геодезическая и картографическая служба Москвы. "Мосгоргеотрест" имеет самый большой в столице парк буровой техники, собственную производственную базу и лаборатории, которые позволяют одновременно вести до 1000 объектов как муниципального, так и коммерческого значения.