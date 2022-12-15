Автопарк ГБУ "Мосгоргеотрест" под защитой ВСК

Страховой Дом ВСК защитил полисами ОСАГО автопарк Государственного бюджетного учреждения города Москвы "Московский городской трест геолого-геодезических и картографических работ".
Страховая защита действует до конца 2023 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены более 240 транспортных средств, включая легковые, грузовые и пассажирские машины, а также спецтехнику. Стоимость контракта составила свыше 680 тыс. рублей.
ГБУ "Московский городской трест геолого-геодезических и картографических работ" — одна из крупнейших изыскательских организаций России, официальная геологическая, геодезическая и картографическая служба Москвы. "Мосгоргеотрест" имеет самый большой в столице парк буровой техники, собственную производственную базу и лаборатории, которые позволяют одновременно вести до 1000 объектов как муниципального, так и коммерческого значения.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.