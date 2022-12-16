Суд в Тольятти назначил сутки ареста водителю Toyota, который устроил массовое ДТП и скрылся с места

В Тольятти задержан водитель Toyota Land Cruiser 200, который 18 ноября в районе дома №16 по Лесопарковому шоссе допустил столкновение с тремя машинами, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

После водитель скрылся с места аварии. Полицейские задержали виновника - им оказался 43-летний безработный житель Тольятти.

При опросе задержанный вину в содеянном признал. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 12.27 Кодекса об административных правонарушениях РФ (оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния).

Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде ареста сроком на одни сутки.