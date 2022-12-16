Суд в Тольятти назначил сутки ареста водителю Toyota, который устроил массовое ДТП и скрылся с места

В Тольятти задержан водитель Toyota Land Cruiser 200, который 18 ноября в районе дома №16 по Лесопарковому шоссе допустил столкновение с тремя машинами, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
После водитель скрылся с места аварии. Полицейские задержали виновника - им оказался 43-летний безработный житель Тольятти.
При опросе задержанный вину в содеянном признал. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 12.27 Кодекса об административных правонарушениях РФ (оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния).
Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде ареста сроком на одни сутки.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...