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Общество

В выходные в Самаре ожидаются снег, туман и гололед

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Синоптики спрогнозировали погоду в Самарской области на ближайшие несколько дней. Ожидаются мокрый снег, туман и гололед.

По прогнозам специалистов Приволжского УГМС, в ночь на субботу, 17 декабря, в регионе будет облачно, местами небольшой снег. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха составит -5...-10°C. Днем облачность и осадки сохранятся. Ветер не изменит скорости и направления, столбик термометра поднимется до -6…-1°C.

В воскресенье ночью по-прежнему ожидается облачная погода, осадки в виде снега, в том числе мокрого. Местами туман, гололед.  Ветер южный, юго-восточный, 7...12 м/с. Температура воздуха -1...-6°C.

Днем 18 декабря прогнозируются осадки, "местами сильные в виде мокрого снега и дождя". Туман и гололед сохранятся.  Ветер южный, юго-восточный, 7...12 м/с. Местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха -3...+2°C

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