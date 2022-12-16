В выходные в Самаре ожидаются снег, туман и гололед

Синоптики спрогнозировали погоду в Самарской области на ближайшие несколько дней. Ожидаются мокрый снег, туман и гололед.
По прогнозам специалистов Приволжского УГМС, в ночь на субботу, 17 декабря, в регионе будет облачно, местами небольшой снег. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха составит -5...-10°C. Днем облачность и осадки сохранятся. Ветер не изменит скорости и направления, столбик термометра поднимется до -6…-1°C.
В воскресенье ночью по-прежнему ожидается облачная погода, осадки в виде снега, в том числе мокрого. Местами туман, гололед. Ветер южный, юго-восточный, 7...12 м/с. Температура воздуха -1...-6°C.
Днем 18 декабря прогнозируются осадки, "местами сильные в виде мокрого снега и дождя". Туман и гололед сохранятся. Ветер южный, юго-восточный, 7...12 м/с. Местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха -3...+2°C
Последние комментарии
Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится
Можно узнать фамилии тех 129
Школа уже есть. Поликлинику нужно. 14 поликлиника не справляется.К профильным специалистам 2 месяца очередь.
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.
В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?