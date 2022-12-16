Самарец оформил кредит на 3 млн руб. и перевел все деньги мошенникам

В Самаре 48-летний мужчина стал жертвой мошенников. В полиции он пояснил, что на телефон позвонил неизвестный и представился специалистом страхового отдела.

Звонивший убедил его, что мошенники завладели данными мужчины и оформили кредиты. Собеседник сообщил самарцу, что для предотвращения необходимо взять займы и перевести деньги на безопасный счет.

Местный житель уточнять информацию в банке не стал, он немедленно оформил кредиты в разных банках на общую сумму 3 млн руб. и через терминалы в торговых центрах перечислил деньги на продиктованный звонившим счет. После этого "специалист" прекратил разговор и больше на связь не выходил.

Мужчина понял, что стал жертвой мошенника, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.