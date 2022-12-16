В Самаре 48-летний мужчина стал жертвой мошенников. В полиции он пояснил, что на телефон позвонил неизвестный и представился специалистом страхового отдела.
Звонивший убедил его, что мошенники завладели данными мужчины и оформили кредиты. Собеседник сообщил самарцу, что для предотвращения необходимо взять займы и перевести деньги на безопасный счет.
Местный житель уточнять информацию в банке не стал, он немедленно оформил кредиты в разных банках на общую сумму 3 млн руб. и через терминалы в торговых центрах перечислил деньги на продиктованный звонившим счет. После этого "специалист" прекратил разговор и больше на связь не выходил.
Мужчина понял, что стал жертвой мошенника, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.