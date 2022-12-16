АвтоВАЗ выпустит в 2023 г. 401,6 тыс. автомобилей

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Совет директоров АвтоВАЗа утвердил производственный план компании на 2023 г. в 401,6 тыс. автомобилей, сообщили РИА Новости в Минпромторге РФ.