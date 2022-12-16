На заседании инвестиционного совета подвели предварительные итоги активности бизнеса

Первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова провел заседание регионального совета по улучшению инвестиционного климата в Самарской области.

В нем приняли участие руководители министерств, главы городов и районов региона, представители крупнейших промышленных предприятий, госкорпораций, предпринимательского сообщества и общественных объединений.

Инвестиционный Совет традиционно выступает площадкой для обсуждения и координации деятельности бизнеса и власти всех уровней, для развития инвестиционной политики региона, выработки эффективных предложений для улучшения условий ведения бизнеса.

"Несмотря на режим санкционного давления, инвестиционная активность на территории нашего региона остается на очень высоком уровне, и даже в условиях геополитической нестабильности мы не корректируем наши планы по инвестициям. Цифры говорят сами за себя. За девять месяцев текущего года объем капиталовложений в экономику Самарской области составил 267 миллиардов рублей, и это почти на пять процентов в сопоставимых ценах к высокой базе прошлого года. 2021 год у нас был рекордным по приросту инвестиций в основной капитал - 22,5% в сопоставимых ценах. И среди регионов, сравнимых с Самарской областью по объему инвестиций, мы по приросту заняли второе место в стране после Якутии, обогнав все остальные регионы страны", - рассказал о предварительных итогах года Виктор Кудряшов.

Премьер регионального правительства назвал также прогнозные показатели объема инвестиционных вложений в экономику за весь 2022 г. (428 млрд руб.) и напомнил, что в настоящее время в Самарской области реализуется более двухсот инвестиционных проектов с объемом инвестиций более триллиона четырехсот миллиардов рублей.

"Конечно, это стало возможным благодаря активности инвесторов и инвестиционной политике губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова. Уже несколько лет мы входим в первую десятку регионов с наиболее благоприятными условиями инвестиционного климата национального рейтинга. Конечно, наша цель - улучшать эти позиции, стремиться в пятерку и тройку лучших регионов, такую задачу мы перед собой ставим и понимаем, что нам еще есть над чем работать", - подчеркнул первый вице-губернатор.

Доклад об активности инвесторов и работе региона по улучшению инвестиционного климата представил министр экономического развития и инвестиций области Дмитрий Богданов. По информации министерства, в текущем году в губернии уже запущено 25 новых предприятий. В числе введенных в эксплуатацию проектов - первый в России производственно-логистический центр для нужд машиностроения "ММК-ПЛЦ-Тольятти, заработал Логистический центр Яндекс.Маркет, ставший одним из крупнейших в ПФО, в Чапаевске запущен крупный хаб онлайн-ритейлера OZON, открыт завод по производству пластиковой тары, на ПАО "ОДК-Кузнецов" начали работу три новых производственных корпуса.

Также глава минэкономразвития Самарской области рассказал об итогах деятельности региональных инвестиционных площадок.

"Развитие ОЭЗ "Тольятти" является одним из ключевых направлений создания инвестиционной инфраструктуры в регионе. Сегодня на площадке ОЭЗ "Тольятти" организовано 14 производств резидентов. За весь период работы резидентами ОЭЗ вложено 20,5 млрд руб. инвестиций и создано 2159 рабочих мест. Успешно функционируют территории опережающего развития в Тольятти и Чапаевске. Статус резидента имеют 85 компаний. ТОР "Тольятти" остается лидером по количеству резидентов. На двух территориях уже запущено более 50 производств, вложено 29,7 млрд рублей инвестиций и создано 9 тысяч рабочих мест. "Жигулевская долина" служит ядром технологической поддержки инновационных компаний региона и стабильно входит в группу самых эффективных площадок. На базе технопарка реализуют свои проекты 277 резидентов, создав 2116 рабочих мест", - сообщил министр.

В Самарской области продолжает развиваться инфраструктура государственных индустриальных парков, формируется логистический кластер. На территориях промпарков "Преображенка", "Преображенка-2", "Чапаевск", "Новосемейкино" и в индустриальном парке ОЭЗ "Тольятти" работают 70 компаний. С начала действия парков они создали более семи тысяч рабочих мест, инвестировали более 35 млрд рублей. На территории "Новосемейкино" уже стартовало строительство логистического комплекса Вайлдберриз площадью 180 тыс. кв. м, с инвестициями более 12 млрд рублей. Запуск запланирован уже в 2023 г., а до конца 2025 г. здесь предполагается создать 10 тыс. рабочих мест.

На заседании инвестсовета обсудили планы по реализации трех новых инвестиционных проектов - в сфере туризма и сельского хозяйства. По предварительным подсчетам, в экономику региона они принесут более 7,3 млрд инвестиций и 471 новое рабочее место. Члены совета решили включить их в перечень стратегических для региона.