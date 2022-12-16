ВСК спрогнозировала, где безопаснее всего встречать Новый год

Во время празднования Нового года россиянам стоит в первую очередь опасаться переломов - на них приходится 8% от общего числа обращений в связи с несчастными случаями во время каникул. К такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Самыми травмоопасными регионами, по оценкам компании (без учета Москвы), являются: прошлогодний лидер - Ижевск (7% от всех новогодних ЧП), Уфа (7%), Киров (4%), Иркутск (3%) и Пермь (3%).

Самыми безопасными регионами для празднования Нового года, по оценкам ВСК, являются республики Северного Кавказа, Калмыкия (суммарно менее 0,2% от общего числа обращений по страхованию от несчастных случаев за период конец декабря - январь), а также Иваново, Липецк и Мордовия (чуть более 0,1% в каждом).

Чаще всего в период новогодних праздников россияне обращаются к страховщикам в связи с переломами (8%), травмами, полученными во время активного отдыха (4%), и вывихами (1% обращений). Средняя сумма компенсации за "праздничные" происшествия составляет более 157 тыс. рублей.

Размер выплаты зависит от тяжести повреждения. Например, 13-летняя жительница Алтая получила травму во время катания с ледяной горки, сумма компенсации составила 15 тыс. рублей. Другой ребенок (11 лет) из Сыктывкара получил легкий ушиб левого колена, выплата составила 1 тыс. рублей. А 24-летняя жительница Чувашии из-за аналогичного происшествия столкнулась с гематрозом (скопление крови в суставе) левого колена и получила чуть больше - 3 тыс. рублей.

В целом большее число обращений в новогодний период поступает от детей и молодежи до 20 лет - 39% страховых случаев. Второе и третье место в антирейтинге разделили россияне в возрасте 30-39 и 40-49 лет - по 15%. Причем наибольшему риску травм подвержены мужчины - более 63% происшествий.