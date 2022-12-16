АвтоВАЗ признан компанией года

В четверг, 15 декабря, в Москве состоялось награждение победителей престижной премии журнала "Компания" - "Компания будущего-2022". Цель премии - определить представителей бизнес-сообщества, которые в этом году задали тренды, определяющие будущее экономики и всей страны.
АвтоВАЗ стал победителем в номинации "Корпоративное управление". Как отметили эксперты премии, благодаря грамотным управленческим решениям автосборочный комплекс предприятия сохранил многотысячный коллектив, в рекордные сроки перезапустил производство и работает шесть дней в неделю. При этом объемы продаж автомобилей LADA вышли на докризисный уровень, а доля рынка бренда превышает 35%.
Всего на премию журнала "Компания" было подано более 50 заявок крупнейших российских компаний. Выбор победителей осуществлялся в два этапа: определение тройки финалистов экспертным сообществом и открытое онлайн-голосование на сайте премии. В экспертный совет вошли представители Минэкономики, Минпромторга, Минцифры, Мосбиржи, RAEX и другие.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.