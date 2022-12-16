АвтоВАЗ признан компанией года

В четверг, 15 декабря, в Москве состоялось награждение победителей престижной премии журнала "Компания" - "Компания будущего-2022". Цель премии - определить представителей бизнес-сообщества, которые в этом году задали тренды, определяющие будущее экономики и всей страны.

АвтоВАЗ стал победителем в номинации "Корпоративное управление". Как отметили эксперты премии, благодаря грамотным управленческим решениям автосборочный комплекс предприятия сохранил многотысячный коллектив, в рекордные сроки перезапустил производство и работает шесть дней в неделю. При этом объемы продаж автомобилей LADA вышли на докризисный уровень, а доля рынка бренда превышает 35%.

Всего на премию журнала "Компания" было подано более 50 заявок крупнейших российских компаний. Выбор победителей осуществлялся в два этапа: определение тройки финалистов экспертным сообществом и открытое онлайн-голосование на сайте премии. В экспертный совет вошли представители Минэкономики, Минпромторга, Минцифры, Мосбиржи, RAEX и другие.