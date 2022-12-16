В Самарской области пройдет субботник в приюте для бездомных животных

В пос. Козелки Самарской области 18 декабря в 11:30 пройдет открытый субботник в муниципальном приюте для бездомных животных, проходящих по программе ОСВВ.

К участию приглашают волонтеров, кураторов собак и всех, кто хочет помочь животным.

Мероприятие организовал подрядчик организации по исполнению программы ОСВВ на территории Самары ООО "ДЛ" при поддержке ветеринарного центра "ФлагманВет".

Участники субботника смогут помочь с уходом за собаками, с уборкой территории и вольеров, со строительными и ремонтными работами, помочь по кухне и погулять с собаками.

Во время субботника будет работать полевая кухня, где можно будет подкрепиться горячей едой.