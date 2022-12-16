В Самарской области пройдет субботник в приюте для бездомных животных

В пос. Козелки Самарской области 18 декабря в 11:30 пройдет открытый субботник в муниципальном приюте для бездомных животных, проходящих по программе ОСВВ.
К участию приглашают волонтеров, кураторов собак и всех, кто хочет помочь животным.
Мероприятие организовал подрядчик организации по исполнению программы ОСВВ на территории Самары ООО "ДЛ" при поддержке ветеринарного центра "ФлагманВет".
Участники субботника смогут помочь с уходом за собаками, с уборкой территории и вольеров, со строительными и ремонтными работами, помочь по кухне и погулять с собаками.
Во время субботника будет работать полевая кухня, где можно будет подкрепиться горячей едой.
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"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.
В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?