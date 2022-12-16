Сотрудницу салона связи из Самарской области подозревают в растрате телефонов

В Сергиевском районе Самарской области в отношении 26-летней сотрудницы салона сотовой связи возбудили уголовное дело. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, продавец-консультант забрала с витрины два смартфона, три зарядки и два защитных стекла. Кроме того, через несколько дней она не зачислила 19 тыс. руб. на счет магазина. Общая сумма ущерба - более 45 тыс. рублей.

Подозреваемая признала вину и рассказала, что продала украденную технику незнакомцу.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата").