Самарская область выполняет годовой план по обеспечению жильем детей-сирот

По информации регионального минстроя, к концу года Самарская область полностью выполнит план по обеспечению жильем детей-сирот. Вопрос обсудили на совещании в правительстве Самарской области, которое провел первый вице-губернатор и глава регионального кабмина Виктор Кудряшов.

"План в этом году по обеспечению жильем детей-сирот у нас максимально напряженный. Регион взял на себя обязательство обеспечить жильем 873 льготополучателя этой категории. Это рекордная цифра, в прошлом году число было немногим более 600. Эту сложную задачу мы в уходящем году, безусловно, выполняем", - отметил первый вице-губернатор.

Сложности в приобретении жилья для социальных нужд в 2022 году были связаны, прежде всего, с растущим рынком жилья. В условиях повышенного спроса застройщики предпочитали продавать квартиры по коммерческим ценам, а на долю муниципалитетов приходилось меньше квадратных метров. При этом потребность в социальном жилье, наоборот, существенно выросла. Особенно актуальными такие проблемы были для крупных городов губернии.

Правительство области оперативно реагировало на изменения ситуации. Муниципалитетам было увеличено финансирование, изменена стоимость квадратного метра жилья, приобретаемого в рамках госпрограмм. Кроме того, правительство региона предложило главам территорий ряд механизмов, упростивших покупку квартир для этой льготной категории. Это возможность приобретать жилье для социальных нужд у единственного поставщика, заблаговременное заключение контрактов с застройщиками, авансирование 100% стоимости жилья, приобретение квартир по договорам купли-продажи будущей вещи и другие меры.

К настоящему времени муниципалитетами приобретены 811 из запланированных 873 квартир. По оставшимся жилым помещениям завершаются оформление документов, подготовка к заключению договоров. Представители министерства строительства доложили, что план по ним будет выполнен и до конца года все 873 человека получат долгожданные ключи.

В Самарской области темпы обеспечения жильем детей-сирот год от года растут. С 2018 по 2021 годы свой дом обрели 2706 человек. В 2022 году квартиры получат 873 льготника из числа детей-сирот. На эти цели в текущем году было выделено 2,1 млрд рублей.

В проекте закона "Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" на обеспечение жильем детей-сирот запланировано по 1,294 млрд рублей на 2023 и 2024 годы и 1,3 млрд в 2025 году. Эти средства позволят приобрести жилые помещения для 1749 человек.