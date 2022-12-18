Самарец оформил микрозайм на бывшую сожительницу

В Самаре местный житель стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

К полицейским обратились из кредитной организации из-за того, что их клиентка не исполняет обязательства по кредитному договору, а при получении денег вообще могла указать чужие паспортные данные.

В результате возбудили уголовное дело. Правоохранители быстро нашли девушку, на имя который был оформлен заем. Оказалось, что она не брала никакой кредит и не регистрировалась в личном кабинете микрофинансовой компании. Вскоре выяснилось и то, что взятые 20 тыс. руб. ушли на счет 18-летнего бывшего сожителя самарчанки.

Когда молодого человека задержали, он признался, что провернул аферу — с помощью телефона экс-возлюбленной оформил на нее кредит, воспользовавшись тем, что документального подтверждения для этого не требовалось. Теперь парень обещает возместить ущерб.