Самарец оформил микрозайм на бывшую сожительницу

В Самаре местный житель стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
К полицейским обратились из кредитной организации из-за того, что их клиентка не исполняет обязательства по кредитному договору, а при получении денег вообще могла указать чужие паспортные данные.
В результате возбудили уголовное дело. Правоохранители быстро нашли девушку, на имя который был оформлен заем. Оказалось, что она не брала никакой кредит и не регистрировалась в личном кабинете микрофинансовой компании. Вскоре выяснилось и то, что взятые 20 тыс. руб. ушли на счет 18-летнего бывшего сожителя самарчанки.
Когда молодого человека задержали, он признался, что провернул аферу — с помощью телефона экс-возлюбленной оформил на нее кредит, воспользовавшись тем, что документального подтверждения для этого не требовалось. Теперь парень обещает возместить ущерб.
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Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.