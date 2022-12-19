Два человека погибли в ДТП с легковушкой и грузовиком под Самарой

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В воскресенье, 18 декабря, на трассе Р-229 в направлении пос. Березки, по предварительным данным, из-за потери управляемости автомобиль Lada Largus оказался на полосе встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем КАМАЗ, об этом сообщили в ПСС по Самарской области.

Фото: ПСС по Самарской области