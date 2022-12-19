Два человека погибли в ДТП с легковушкой и грузовиком под Самарой

В воскресенье, 18 декабря, на трассе Р-229 в направлении пос. Березки, по предварительным данным, из-за потери управляемости автомобиль Lada Largus оказался на полосе встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем КАМАЗ, об этом сообщили в ПСС по Самарской области.
В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля погибли. Для деблокирования их тел из поврежденного автомобиля требовалась помощь спасателей.
В 16:23 на место происшествия была направлена дежурная смена Поисково-спасательного отряда Самарской области. В ходе проведения аварийно-спасательных работ сотрудниками областной ПСС использовали гидравлический инструмент.
В 19:25 работы на месте происшествия были окончены.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...