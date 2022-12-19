В Самаре из-за погодных условий ввели свободное посещение в школах

В связи с неблагоприятными погодными условиями власти Самары приняли решение ввести свободное посещение в школах в понедельник, 19 декабря.

"По информации самарского департамента образования школы сегодня функционируют в штатном режиме, — сообщили в мэрии. — В связи с погодными условиями посещение детьми образовательных учреждений сегодня остаётся на усмотрение родителей. Если ребенок сегодня не приходит, то это не считается пропуском по неуважительной причине. Новый материал на уроках сегодня изучаться не будет".

Напомним, в Самаре и области вторые сутки сохраняется гололед, образовавшийся из-за ледяного дождя. В регионе введен оранжевый уровень опасности.

Также, в связи со сложной погодной обстановкой, временно запрещены пригородные и межрегиональные пассажирские перевозки. Усилена работа коммунальных служб Самары.

ГУ МЧС России по Самарской области просит жителей региона воздержаться от использования личного транспорта 18 и 19 декабря, а также не выходить на улицу 18 декабря без крайней необходимости и напоминает, что из-за ледяного дождя сохраняется высокий риск ДТП и падений на льду.