"Росгосстрах": вернуться к нормальной жизни после болезни можно "С новыми силами"

В продолжение своей стратегии развития добровольного медицинского страхования "Росгосстрах" расширяет для своих клиентов возможность восстановить здоровье после тяжелой болезни или травмы — в линейке полисов для агентского и офисного канала появился коробочный продукт "С новыми силами". Уже из названия понятно, что с его помощью застрахованные могут при необходимости пройти реабилитационно-восстановительное лечение в профильных клиниках и санаториях и, преодолев негативные для организма последствия заболевания, вернуться к нормальной жизни. В покрытие нового продукта входит более широкий спектр диагнозов, с которыми можно обращаться по полису. Полис "С новыми силами" предполагает также денежные выплаты по риску "Телесные повреждения" после несчастного случая.
"По сути, это комбинированный продукт, сочетающий в себе элементы добровольного медицинского страхования и страхования от несчастных случаев, — говорит начальник Управления развития розничных продуктов ПАО СК "Росгосстрах" Виктория Алтухова. — Если после лечения в стационаре застрахованному врачом будут назначены восстановительные процедуры, наша компания возьмет на себя их организацию и все логистические вопросы. А если клиент получит повреждение — например, сломает руку или ногу в результате несчастного случая — то "Росгосстрах" выплатит часть страховой суммы, соответствующую тяжести травмы".
Продукт "С новыми силами" предлагается в двух вариантах. Более дешевый, стоимостью 1500 рублей, предусматривает реабилитацию после перенесенного COVID-19, инсульта, инфаркта, открытой черепно-мозговой травмы, а страховая сумма по риску "Телесные повреждения" составляет 200 тыс. рублей. В покрытие второго варианта, за 2500 рублей, входят также последствия энцефалита, менингита, повреждений позвоночника и спинного мозга, сложно-сочетанных травм и протезирования коленного или тазобедренного суставов. Страховая сумма по риску "Телесные повреждения" увеличена до 300 тыс. рублей. В оба варианта входят круглосуточные информационно-консультационные услуги врачей-кураторов медицинского пульта, а также возмещение расходов на проезд к месту реабилитации и обратно.
"Первый страховой продукт с возможностью пройти реабилитацию после COVID-19 появился в арсенале наших агентов в разгар пандемии 2020 года и отлично зарекомендовал себя — сотни клиентов со всей страны смогли восстановить здоровье в профильных санаториях Краснодарского края, Московской и Ивановской областей, других регионов. И компания, и агенты получали только положительную обратную связь от страхователей, — говорит начальник Управления по работе с розничной сетью "Росгосстраха" Дмитрий Пиняжин. — С учетом этого опыта мы решили создать уже комбинированный вариант, который за счет более широкого перечня включенных в покрытие заболеваний и элемента страхования от несчастных случаев сохраняет свою актуальность для россиян и сегодня, когда коронавирус не проявляет себя так жестко, как в предыдущие годы. Полис "С новыми силами" обеспечит и финансовую поддержку клиента при травме, и позволит минимизировать последствия серьезных болезней, с которыми сталкиваются не только люди старшего возраста, но и довольно молодые наши соотечественники".
Новый коробочный продукт "Росгосстраха" с декабря доступен в офисах и у страховых агентов компании. Он не предусматривает ограничений по гражданству застрахованного — то есть, может быть предложен в том числе трудовым мигрантам и членам их семей, постоянно проживающим в России. Возраст застрахованного должен быть от 18 до 60 лет.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.