16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Страхование имущества: как каждый может защитить себя финансово Ольга Сорокина: современная операционная модель и новые профессии станут драйверами развития страховой отрасли Самарская область стала флагманом развития агрострахования в Поволжье Фестиваль IRONSTAR при поддержке ВСК возвращается в Москву "Росгосстрах" усовершенствовал продукты страхования для опытных автомобилистов

Страхование Финансы

"Росгосстрах": вернуться к нормальной жизни после болезни можно "С новыми силами"

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 20
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В продолжение своей стратегии развития добровольного медицинского страхования "Росгосстрах" расширяет для своих клиентов возможность восстановить здоровье после тяжелой болезни или травмы — в линейке полисов для агентского и офисного канала появился коробочный продукт "С новыми силами". Уже из названия понятно, что с его помощью застрахованные могут при необходимости пройти реабилитационно-восстановительное лечение в профильных клиниках и санаториях и, преодолев негативные для организма последствия заболевания, вернуться к нормальной жизни. В покрытие нового продукта входит более широкий спектр диагнозов, с которыми можно обращаться по полису. Полис "С новыми силами" предполагает также денежные выплаты по риску "Телесные повреждения" после несчастного случая.

"По сути, это комбинированный продукт, сочетающий в себе элементы добровольного медицинского страхования и страхования от несчастных случаев, — говорит начальник Управления развития розничных продуктов ПАО СК "Росгосстрах" Виктория Алтухова. — Если после лечения в стационаре застрахованному врачом будут назначены восстановительные процедуры, наша компания возьмет на себя их организацию и все логистические вопросы. А если клиент получит повреждение — например, сломает руку или ногу в результате несчастного случая — то "Росгосстрах" выплатит часть страховой суммы, соответствующую тяжести травмы".

Продукт "С новыми силами" предлагается в двух вариантах. Более дешевый, стоимостью 1500 рублей, предусматривает реабилитацию после перенесенного COVID-19, инсульта, инфаркта, открытой черепно-мозговой травмы, а страховая сумма по риску "Телесные повреждения" составляет 200 тыс. рублей. В покрытие второго варианта, за 2500 рублей, входят также последствия энцефалита, менингита, повреждений позвоночника и спинного мозга, сложно-сочетанных травм и протезирования коленного или тазобедренного суставов. Страховая сумма по риску "Телесные повреждения" увеличена до 300 тыс. рублей. В оба варианта входят круглосуточные информационно-консультационные услуги врачей-кураторов медицинского пульта, а также возмещение расходов на проезд к месту реабилитации и обратно.

"Первый страховой продукт с возможностью пройти реабилитацию после COVID-19 появился в арсенале наших агентов в разгар пандемии 2020 года и отлично зарекомендовал себя — сотни клиентов со всей страны смогли восстановить здоровье в профильных санаториях Краснодарского края, Московской и Ивановской областей, других регионов. И компания, и агенты получали только положительную обратную связь от страхователей, — говорит начальник Управления по работе с розничной сетью "Росгосстраха" Дмитрий Пиняжин. — С учетом этого опыта мы решили создать уже комбинированный вариант, который за счет более широкого перечня включенных в покрытие заболеваний и элемента страхования от несчастных случаев сохраняет свою актуальность для россиян и сегодня, когда коронавирус не проявляет себя так жестко, как в предыдущие годы. Полис "С новыми силами" обеспечит и финансовую поддержку клиента при травме, и позволит минимизировать последствия серьезных болезней, с которыми сталкиваются не только люди старшего возраста, но и довольно молодые наши соотечественники".

Новый коробочный продукт "Росгосстраха" с декабря доступен в офисах и у страховых агентов компании. Он не предусматривает ограничений по гражданству застрахованного — то есть, может быть предложен в том числе трудовым мигрантам и членам их семей, постоянно проживающим в России. Возраст застрахованного должен быть от 18 до 60 лет.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Багрянцева 22 июля 2015 12:45 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Что делать клиентам?

Алексей Огиенко 20 июля 2015 15:46 Самарский страховщик "Компаньон" лишился лицензии

Как быть клиентам? Что нужно делать?

Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1