18 и 19 декабря в самарском аэропорту задержали и отменили более 20 рейсов

В воскресенье, 18 декабря, и в понедельник, 19 декабря, в самарском аэропорту Курумоч были отмены и задержались несколько авиарейсов.

Так, 18 декабря отменили вылеты в Москву, запланированные на 10:50, 13:55, 18:00, 18:10; в Санкт-Петербург - на 12:00; в Калининград - на 12:00. Также сообщалось о переносе вылета этих рейсов на более позднее время. Кроме того, сообщалось о задержке нескольких рейсов, например, в Сочи, Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Сургут.

А 19 декабря отменили вылет в Калининград, который планировался на 12:00; рейсы в Москву - в 5:00, 7:00, 12:10. Задержан вылет в Сургут, запланированный на 0:30; в Сочи - на 11:35. Также задержали несколько рейсов в Москву.

Помимо этого, 18 декабря отменилось прибытия рейсов из Санкт-Петербурга, который ожидали в 11:00; рейсов из Москвы в 9:55, 13:05, 17:10, 17:40, 21:00; рейса из Махачкалы в 11:00 и рейса из Оренбурга в 11:00. 19 декабря отменили рейсов из Москвы в 3:30, в 11:25.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в Куйбышевской транспортной прокуратуре, ведомство контролирует ситуацию. На место выехал исполняющий обязанности прокурора.

"Транспортная прокуратура проверит обстоятельства и своевременность обеспечения прав пассажиров. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования", - отметили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.