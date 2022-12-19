В Сириусе обучили первых студентов цифровой трансформации в страховании

Страховой Дом ВСК, Финтех Хаб Банка России и Научно-технологический университет "Сириус" завершили первый образовательный интенсив для российских студентов по направлению Цифровая трансформация в страховании.
"Цифровая трансформация в страховании" — образовательная программа, подготовленная Страховым Домом ВСК, Финтех Хабом Банка России и Университетом "Сириус" и впервые проведена с 10 октября по 28 ноября. Для участия в ней было подано 183 заявки от студентов российских вузов. Кандидатам предстояло пройти профильное тестирование, дистанционное собеседование с экспертами и преподавателями на определение коммуникативных компетенций, уровня мотивации и понимание предметной области программы. В итоге для прохождения очного интенсива программы были отобраны 23 студента из 10 регионов России.
Ключевые цели образовательной программы: поиск инновационных идей для цифровой трансформации страховых процессов и подготовка кадров для финансового рынка. Направление страхования выбрано не случайно, так как переживает бурный трансформационный период: "оффлайоновый" традиционный бизнес сменяется дистанционными финансовыми сервисами, а на смену "бумажным" и ручным процессам приходят роботизированные цифровые платформы.
В ходе прохождения программы участники узнали много эксклюзивной информации об отраслевом и регуляторном контексте в страховой индустрии, получили объемное представление о принципах функционирования страховой организации и о работе основных бизнес-процессов финансовых компаний. Совместно с экспертами студенты разобрали практические кейсы по цифровой трансформации, научились определять потребности и находить решения для бизнес-задач с использованием инновационных технологий.
Эксперты Банка России и Страхового Дома ВСК провели лекции и практические семинары по цифровой трансформации, дизайну мышления, CustDev, микросервисной архитектуре, гибкой методологии и искусственному интеллекту. Программа завершилась защитой командных выпускных работ. По каждому проекту была дана экспертная оценка и рекомендации по дальнейшему развитию.
"Уникальный пилотный образовательный проект, в рамках которого участники программы познакомились с цифровизацией процессов в страховом бизнесе и смогли при участии менторов разработать собственные гипотезы инновационной трансформации страховой компании. Подобный опыт является для выпускников наших программ универсальным к применению, а для наших партнёров совместная работа над гипотезами приносит большое количество свежих идей и потенциальных возможностей к созданию новых инициатив. Рассчитываем на дальнейшее успешное сотрудничество и развитие пилота в постоянный образовательный трек", — говорит Григорий Гашников, начальник Финтех Хаба Банка России.
"Финтех Хаб Банка России и Университет "Сириус" входят в число наших стратегических партнеров, и мы ценим это сотрудничество. Совместными усилиями мы разработали образовательную программу, которая призвана помочь будущим выпускникам — лучшим студентам курса — уже во время учебы в ВУЗе погрузиться в реальные условия работы страховой организации, раскрыть собственный потенциал. Такие программы важны и с точки зрения повышения конкурентоспособности молодых специалистов, поскольку наличие практического опыта создания цифровых продуктов позволяет продемонстрировать свои навыки будущему работодателю. Нельзя недооценивать вклад молодых перспективных специалистов в развитие рынка, их взгляд на прикладные проблемы бизнеса. В рамках подобных проектов ребята получают возможность ознакомиться с внутренними бизнес-процессами страховщиков, а компании — расширить число инновационных проектов", — отметила Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК.
"Сегодня темпы цифровизации российской экономики значительно ускорились, и страховой рынок является одним из флагманов внедрения инновационных технологий. Мы активно применяем искусственный интеллект, Big Data, совершенствуем телемедицинские услуги. Специалисты технологичной страховой компании должны обладать кросс-отраслевыми компетенциями, совмещающими навыки в области финансов и IT. Создание подобных интенсивов как раз позволяет решить задачу подготовки профильных специалистов — например, по итогам интенсива мы пригласили нескольких студентов на стажировку в ВСК", — комментирует Степан Лысенко, руководитель блока общих и административных вопросов Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.