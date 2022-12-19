Пятерых жителей Самарской области обвиняют в незаконной легализации более десятка мигрантов

В Советский районный суд Самары отправили уголовное дело пяти человек, обвиняемых в организации незаконной миграции. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
По версии следствия, участники ОПГ искали иностранцев, которые хотели легализоваться на территории России или получить необходимые документы для предоставления в учреждение миграционного учета. Предположительно, за время своей деятельности обвиняемые за деньги оформили документы 18 мигрантам.
Организатором "схемы" считают неоднократно судимую за нарушения миграционного законодательства 32-летнюю жительницу Кинельского района. Также в группу входили ее знакомые: две женщины 22 и 47 лет и двое мужчин 51 и 26 лет.
В уголовном деле сейчас шесть эпизодов.
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.