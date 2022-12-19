Пятерых жителей Самарской области обвиняют в незаконной легализации более десятка мигрантов

В Советский районный суд Самары отправили уголовное дело пяти человек, обвиняемых в организации незаконной миграции. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, участники ОПГ искали иностранцев, которые хотели легализоваться на территории России или получить необходимые документы для предоставления в учреждение миграционного учета. Предположительно, за время своей деятельности обвиняемые за деньги оформили документы 18 мигрантам.

Организатором "схемы" считают неоднократно судимую за нарушения миграционного законодательства 32-летнюю жительницу Кинельского района. Также в группу входили ее знакомые: две женщины 22 и 47 лет и двое мужчин 51 и 26 лет.

В уголовном деле сейчас шесть эпизодов.