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Общество

В Самаре остановлена работа катков

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В самарских парках Дружбы, Победы, имени Гагарина и 50-летия Октября из-за погодных условий не работают катки.

Покрытие катков сильно нарушено. Как только позволит температурный режим, будут проведены восстановительные работы, сообщает мэрия Самары. 

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