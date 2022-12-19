Самарчанка прошла опрос банка в соцсети и потеряла 28 тыс. рублей

В Самаре возбудили уголовное дело из-за мошенничества в соцсети. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Потерпевшая - 60-летняя самарчанка - увидела в соцсети опрос, якобы организованный банком для своих клиентов. Женщина решила поучаствовать, тем более что за прохождение обещали приз. Она указала в анкете свои личные данные, в том числе данные банковского счета. Приза потерпевшая не дождалась, зато с ее счета пропали 28 тыс. рублей.

После этого женщина обратилась в полицию.