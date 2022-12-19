На Самарской Луке открыт зимник

Приказом и.о. директора национального парка "Самарская Лука" в целях организации жизнеобеспечения жителей сельского поселения Рождествено до 15 марта открыт временный лесной маршрут "Белые домики" — с. Шелехметь.

Проезд легкового транспорта жителей Рождествено и лиц, имеющих в собственности объекты недвижимости в населенных пунктах на данной территории, осуществляется на основании документов, подтверждающих регистрацию или наличие собственности.

Проезд иного транспорта осуществляется на основании разрешительных документов, оформляемых в дирекции Парка, конторах участковых лесничеств или на нашем официальном сайте.