На Самарской Луке открыт зимник

Приказом и.о. директора национального парка "Самарская Лука" в целях организации жизнеобеспечения жителей сельского поселения Рождествено до 15 марта открыт временный лесной маршрут "Белые домики" — с. Шелехметь.
Проезд легкового транспорта жителей Рождествено и лиц, имеющих в собственности объекты недвижимости в населенных пунктах на данной территории, осуществляется на основании документов, подтверждающих регистрацию или наличие собственности.
Проезд иного транспорта осуществляется на основании разрешительных документов, оформляемых в дирекции Парка, конторах участковых лесничеств или на нашем официальном сайте.
Последние комментарии
Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится
Можно узнать фамилии тех 129
Школа уже есть. Поликлинику нужно. 14 поликлиника не справляется.К профильным специалистам 2 месяца очередь.
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.
В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?