В Самарской области подвели итоги VII областного конкурса "Школьная экологическая мозаика"

Региональный конкурс приурочен к 95-летию Жигулевского заповедника им. И. И. Спрыгина. Он проводится ГК "ЭкоВоз" уже седьмой год подряд.

На конкурс костюмов, которые школьники создавали из природных и "вторичных" материалов, было подано более 352 работы. Школьники из Тольятти, Самары, Жигулевска, Ташелки, Ягодного, Хрящевки, Тимофеевки, Подстепок и Узюково соревновались в номинациях "Растения Жигулевского заповедника", "Животные Жигулевского заповедника", а также "Мифы и легенды родного края" и представили свои костюмы на "Заповедном балу". Каждый школьник получил от организаторов и партнеров конкурса памятные подарки и дипломы.

Церемония награждения состоялась в Тольяттинском театре кукол.

"С 2015 года мы проводим школьную "Экологическую мозаику". Главная ее задача — через творчество привлечь детей к вопросам экологии. Каждый год у нас новые конкурсы, были и творческие номера, и экологические сказки, а сегодня у нас ребята мастерят костюмы. В этом году мы хотим привлечь внимание к нашему великолепному Жигулевскому заповеднику, которому исполняется 95 лет. Такие мероприятия привлекают детей к проблемам нашей экологии. Надеюсь, что некоторые из них в будущем станут экологами", — уверен координатор партийного проекта "Чистая страна", депутат фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе, генеральный директор ГК "ЭкоВоз" Денис Волков.

"Много было костюмов из вторсырья. А по статистике объемы обращения текстиля — 1,9 млн тонн в год. Цифра приличная, так что было приятно видеть популяризацию ответственного потребления ребятами и их родителями. По результату конкурса хочу сказать, что все ребята — огромные молодцы, творчески одаренные, искренне любят природу, озабочены будущем Самарской области. Хочется пожелать им сил, не останавливаться и идти к своим целям" — прокомментировал итоги конкурса директор по социальным проектам ГК "ЭкоВоз" Алена Душкова.

Напомним, что второй этап награждения победителей и участников областного конкурса "Школьная экологическая мозаика" пройдет 22 декабря в Самаре, в "Самарском областном детском эколого-биологическом центре".