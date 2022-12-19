16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Итоги третьего сезона БумБатла: более 63 тыс. т собранной макулатуры и 1,2 млн спасенных деревьев Парк им. 60-летия Советской власти включили в зеленый пояс Самары В Красноярском районе Самарской области пройдет акция по сбору сосновых шишек В Самарской области проведут изыскания по расчистке русла реки Чапаевка В Самаре уберут стихийные свалки за 30 млн рублей

Экология Общество

В Самарской области подвели итоги VII областного конкурса "Школьная экологическая мозаика"

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 76
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Региональный конкурс приурочен к 95-летию Жигулевского заповедника им. И. И. Спрыгина. Он проводится ГК "ЭкоВоз" уже седьмой год подряд.

Фото: предоставлено ГК "ЭкоВоз"

На конкурс костюмов, которые школьники создавали из природных и "вторичных" материалов, было подано более 352 работы. Школьники из Тольятти, Самары, Жигулевска, Ташелки, Ягодного, Хрящевки, Тимофеевки, Подстепок и Узюково соревновались в номинациях "Растения Жигулевского заповедника", "Животные Жигулевского заповедника", а также "Мифы и легенды родного края" и представили свои костюмы на "Заповедном балу". Каждый школьник получил от организаторов и партнеров конкурса памятные подарки и дипломы.

Церемония награждения состоялась в Тольяттинском театре кукол.

"С 2015 года мы проводим школьную "Экологическую мозаику". Главная ее задача — через творчество привлечь детей к вопросам экологии. Каждый год у нас новые конкурсы, были и творческие номера, и экологические сказки, а сегодня у нас ребята мастерят костюмы. В этом году мы хотим привлечь внимание к нашему великолепному Жигулевскому заповеднику, которому исполняется 95 лет. Такие мероприятия привлекают детей к проблемам нашей экологии. Надеюсь, что некоторые из них в будущем станут экологами", — уверен координатор партийного проекта "Чистая страна", депутат фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе, генеральный директор ГК "ЭкоВоз" Денис Волков.

"Много было костюмов из вторсырья. А по статистике объемы обращения текстиля — 1,9 млн тонн в год. Цифра приличная, так что было приятно видеть популяризацию ответственного потребления ребятами и их родителями. По результату конкурса хочу сказать, что все ребята — огромные молодцы, творчески одаренные, искренне любят природу, озабочены будущем Самарской области. Хочется пожелать им сил, не останавливаться и идти к своим целям" — прокомментировал итоги конкурса директор по социальным проектам ГК "ЭкоВоз" Алена Душкова.

Напомним, что второй этап награждения победителей и участников областного конкурса "Школьная экологическая мозаика" пройдет 22 декабря в Самаре, в "Самарском областном детском эколого-биологическом центре".

Гид потребителя

Последние комментарии

Василий Михайлов 06 декабря 2022 17:37 Парк им. 60-летия Советской власти включили в зеленый пояс Самары

Можно узнать фамилии тех 129

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:36 ООО "Газпром трансгаз Самара" возьмет под патронат особо охраняемые природные территории

Главное, дело.

Наталья Валериевна Якунина 23 ноября 2021 06:13 Сергей Симак: Последствия пандемии должны благотворно отразиться на экологии

Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.

Дмитрий Федотов 01 августа 2021 21:15 В Самарке выловлена очередная рыба-монстр

Вообщето в 2017 году уже был случай.

Владимир безфамильный 25 мая 2018 15:06 Для самарских рыболовов-любителей введены суточные нормы добычи водных биоресурсов

А можно за сети уголовную ответственность ввести?

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1