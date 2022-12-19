Дмитрий Богданов: "Инвестиции в индустриальные парки Самарской области уже достигли 35 миллиардов рублей"

В регионе создана и продолжает развиваться инфраструктура промпарков, некоторые площадки уже стали логистическими — здесь в основном размещаются склады, распределительные центры российских производственных предприятий, торговых компаний и маркетплейсов.

"На территориях государственных парков работают 70 компаний, которые создали с начала действия площадок более 7 тысяч рабочих мест, а общий объем инвестиций составил более 35 миллиардов рублей, — представил итоги работы площадок министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Сегодня в регионе работают индустриальные парки "Преображенка", "Преображенка — 2", "Чапаевск", "Новосемейкино", а также индустриальный парк в ОЭЗ "Тольятти".

Одна из ключевых задач в работе Правительства региона и Губернатора Дмитрия Азарова — в создании всех необходимых условий для успешной реализации проектов частных инвесторов.

"Работа последних лет по улучшению инвестиционного климата важна не рейтингами. Новые рабочие места, новые производства, новые технологии, рост доходов людей — вот что важно. Вот главный эффект, а вовсе не рейтинги. Не на рейтинги мы работаем, а для людей. И результаты есть, — отметил Дмитрий Азаров на открытии OZON.

Пилотным региональным проектом в этом направлении стала "Преображенка". Сегодня ее территория почти полностью занята. В 2023–2024 годах на территории парка планируется завершить реализацию пяти проектов с общим объемом инвестиций более 2,1 млрд рублей и планом по созданию более 600 новых рабочих мест в производственной сфере.

"Стабильным остается интерес инвесторов к площадке индустриального парка "Чапаевск". В октябре текущего года здесь был запущен крупнейший в ПФО фулфилмент-центр компании OZON. В 2023 году в промпарке планируется запуск завода "Энергобетон", производственно-битумного терминала. В 2024 году — экспериментальной линии по производству пектина", — рассказал Дмитрий Богданов.

В индустриальном парке ОЭЗ "Тольятти" до конца 2025 года прогнозируется локализация 12 новых резидентов. Объем внебюджетных инвестиций к концу 2025 года составит порядка 13 млрд рублей, количество рабочих мест превысит 2 000.

В промпарке "Новосемейкино" в 2022 году началось строительство логистического комплекса "Вайлдберриз" площадью 180 тыс. квадратных метров и с объемом инвестиций более 12 млрд рублей. Запуск объекта запланирован уже на следующий год, а до конца 2025 года здесь будет создано 10 тыс. рабочих мест. "Надеемся, что с появлением крупного распределительного центра предприниматели Самарской области смогут значительно увеличить свои обороты", — подчеркнула основатель компании Вайлдберриз Татьяна Бакальчук на церемонии старта строительства в августе этого года.

На территории "Преображенки-2" резидент ООО "СТА-2000" возводит крупный распределительный центр для компании Х5 Group ("Пятерочка"), общей площадью свыше 70 тысяч кв. метров. Строительство мультитемпературного склада идет опережающими темпами — уже в апреле 2023 года планируется ввести объект в эксплуатацию, на несколько месяцев раньше запланированного срока. Инвестиции в объект составят 3,5 млрд рублей. Распределительный центр даст 2000 рабочих мест для жителей региона. Объект будет обеспечивать магазины "Пятерочка" Поволжья и Урала.

"Индустриальный парк — это идеальный вариант для застройщика. Подход руководства Самарской области в этом вопросе очень серьезен, он дает инвесторам возможности для быстрой реализации проектов. И малые предприятия, и крупный бизнес в Самарской области получат необходимую поддержку, которая станет основой для их дальнейшего развития", — отметил резидент промпарка "Преображенка", учредитель ООО "СамараТрансАвто-2000" Игорь Перлин.