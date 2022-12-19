Фестиваль волшебных фонарей впервые пройдет этой зимой в Самаре

Фестиваль волшебных фонарей - мировая выставка световых инсталляций - впервые пройдет в Самаре с 17 декабря 2022 по 12 марта 2023 года на территории парка им. Ю.А.Гагарина. Ранее фестиваль с большим успехом проходил в крупных городах мира, а также в России и СНГ: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Минске и других.

Фестиваль волшебных фонарей - это несколько десятков световых инсталляций, созданных по мотивам русских и мировых сказок. С первой минуты гости фестиваля погрузятся в сказочную атмосферу магии огней, которая не оставит равнодушными детей и взрослых. 24 завораживающие экспозиции, состоящие из более чем 230 световых арт-объектов, станут настоящим украшением города.

Гостей выставки ожидают диковинные световые скульптуры, в том числе яркая аллея светящихся цветов, волшебные животные и разнообразные сказочные персонажи, знакомые с детства. Лишь солнце опустится за горизонт, как каждая фигура фестиваля, будто впитав в себя весь солнечный свет, загорится огнями и обратит все внимание на себя.

Для создания инсталляций использовались сотни метров атласной ткани, тысячи диодных лампочек и километры светодиодной ленты. Тонкая ручная работа белорусских и российских мастеров, продуманность каждого элемента и штриха превращают фигуры в неистовое воплощение чуда. Для получения эффекта полного погружения к каждой скульптуре добавляются уникальное музыкальное сопровождение и аудиогид.

График работы выставки: пятница-воскресенье и выходные дни - 17:00 - 22:00. Билеты можно приобрести на сайте fonaripark.ru с 15 декабря, в кассе выставки - с 17 декабря (0+).