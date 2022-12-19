ВСК застраховала спортсменов сборной Москвы

Страховой Дом ВСК застраховал спортсменов ГКУ "Центр спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд" Депспорта Москвы.

Контракт действует до конца 2024 года. По условиям соглашения, защитой от несчастных случаев обеспечено свыше 73,2 тыс. человек, полисами ДМС — 9,2 тыс. спортсменов, страхованием экстренных медицинских и медико-транспортных расходов 50 человек. Сумма договора составила более 412 млн рублей.

ГКУ "Центр спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд" Депспорта Москвы разрабатывает и внедряет передовые инновационные технологии спортивной отрасли. Центр предоставляет возможность всем спортсменам и тренерам, работающим в системе Москомспорта, повысить эффективность спортивной подготовки за счет современных методов исследования функциональных возможностей спортсменов и высокоэффективных технологий восстановления и повышения спортивной работоспособности.