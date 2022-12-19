ВСК застраховала спортсменов сборной Москвы

Страховой Дом ВСК застраховал спортсменов ГКУ "Центр спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд" Депспорта Москвы.
Контракт действует до конца 2024 года. По условиям соглашения, защитой от несчастных случаев обеспечено свыше 73,2 тыс. человек, полисами ДМС — 9,2 тыс. спортсменов, страхованием экстренных медицинских и медико-транспортных расходов 50 человек. Сумма договора составила более 412 млн рублей.
ГКУ "Центр спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд" Депспорта Москвы разрабатывает и внедряет передовые инновационные технологии спортивной отрасли. Центр предоставляет возможность всем спортсменам и тренерам, работающим в системе Москомспорта, повысить эффективность спортивной подготовки за счет современных методов исследования функциональных возможностей спортсменов и высокоэффективных технологий восстановления и повышения спортивной работоспособности.
Последние комментарии
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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.