В связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом жителям региона рекомендовано носить маски

В понедельник, 19 декабря, состоялось заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, которое по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова провел первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Участники обсудили вопросы готовности системы здравоохранения и рекомендации врачей в текущей ситуации.

"Сегодня продолжается фиксация заболеваний, достаточно много людей попадают в больницы, не так много, конечно, как мы наблюдали в прошлые периоды. Но достаточно тревожной является ситуация по заболеваемости гриппом. Вы помните, что в прошлом году мы фактически не фиксировали случаев гриппа, он был полностью вытеснен COVID-19, а в этом году, к сожалению, ситуация совсем иная и особенно тревожная в детском звене", - открывая заседание оперштаба, отметил Виктор Кудряшов.

О текущей ситуации по распространению инфекционными заболеваниями на территории региона доложила руководитель Управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова: "Ситуация по заболеваемости ОРВИ, гриппом в регионе имеет тенденцию к существенному росту. Ситуация напряженная и мы прогнозируем дальнейшее ухудшение. За прошедшую неделю в Самарской области зарегистрирован 35 651 случай ОРВИ. Это на 33% больше, чем на предыдущей неделе наблюдения, когда было зарегистрировано 26 687 случаев. И на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Превышение эпидпорога зарегистрировано в возрастных группах 3-6 лет на 20,2%, 7-14 лет - на 108%, в группе старше 15 лет - на 343%. Заболеваемость ниже эпидпорога среди детей от 0 до 2 лет на 11%".

Больше всего случаев заболевания ОРВИ выявлено в Тольятти - 206. Также много заболевших в Новокуйбышевске, Безенчукском районе и Самаре. На данный момент официально подтвержденных случаев гриппа - 63.

Сейчас в регионе прорабатывается вопрос по увеличению охвата тестированием на грипп. Планируется, что тестировать будут всех пациентов с симптомами ОРВИ в рамках системы обязательного медицинского страхования. Такое постановление на прошлой неделе выпустило правительство страны из-за резкого роста числа заболевших в регионах. Это позволит на начальной стадии определить природу вирусного заболевания и начать соответствующее лечение.

Также есть рост по заболеваемости коронавирусной инфекцией. За прошедшую неделю зарегистрировано 1603 случая COVID-19. Это на 27% выше по сравнению с предыдущей неделей. Таким образом, специалисты фиксируют высокую заболеваемость населения ОРВИ наряду с продолжением циркуляции новой коронавирусной инфекцией и выделением вируса гриппа в более высоком количестве, чем в предыдущие годы.

О готовности медицинских учреждений региона к приему и оказанию медицинской помощи пациентам с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, ОРВИ и грипп доложил заместитель министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко.

"Мы отмечаем значительный рост заболеваемости. Так, количество пациентов на амбулаторном лечении с коронавирусом выросло на 22, 4% - это 1900 пациентов, с пневмонией и ОРВИ - на 19,8% - 30 033 пациента. Количество пациентов с этими инфекционными заболеваниями, находящихся на стационарном лечении, увеличилось на 26,5%", - рассказал Сергей Вдовенко.

То, что наблюдается рост тяжелых случаев ОРВИ среди детей, отметил и главный врач Самарской областной детской инфекционной больницы Сергей Китайчик: "У нас в больнице сейчас с коронавирусной инфекцией 43 человека. С вирусной инфекцией поступает до 45 человек в сутки, оказываем им помощь, тех, кто в более тяжелом состоянии, госпитализируем. По клинической картине больше похоже на грипп. Также идет небольшой рост нейроинфекций, менингиты, энцефалиты. Кроме этого, во взрослом отделении мы создали 30 коек для приема взрослых пациентов с ОРВИ. За прошедшую ночь, например, к нам поступило более 20 человек с признаками ОРВИ, есть и тяжелые пациенты, в основном старше 60 лет".

Об организации учебного процесса в образовательных учреждениях Самарской области в текущей эпидемиологической обстановке рассказал министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. Ежедневно фиксируется рост заболеваемости ОРВИ и гриппом среди дошкольников, учащихся средних общеобразовательных учреждений и педагогов. В случае отсутствия по причине заболеваемости ОРВИ и гриппом 20% и более детей руководитель образовательной организации принимает решение о приостановке обучения.

На данный момент полностью закрыто 1 общеобразовательное учреждение - школа-интернат № 1 г. о.Чапаевск, в которой обучаются 440 учеников. Также закрыты отдельные классы в 109 школах. Кроме того, закрыты 27 групп в 18 дошкольных образовательных организациях. При этом наблюдается снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, ежедневно фиксируется не более 60 обучающихся.

При закрытии классов и школ учащимся обеспечена возможность освоения учебного материала с использованием дистанционных образовательных технологий.

Чтобы не допустить распространения инфекционных заболеваний, система здравоохранения региона мобилизуется. В оказании помощи пациентам задействовано 169 мобильных бригад, в поликлиниках создано 160 фильтров. В регионе развернуто 7 ковид-госпиталей. В 22 медучреждениях оказывается помощь пациентам с ОРВИ и пневмонией.

Также создано более 350 свободных коек для лечения в стационарном режиме. В достаточном количестве в стационарах есть лекарства для лечения пациентов с коронавирусом. Кроме того, продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 1 787 283 жителя. Повторную вакцинацию прошли 804 435 человек.

От гриппа на данный момент привито 45,4% от общего количества населения. 290 000 доз вакцины от гриппа поступило в регион сегодня. Она будет распределена в медучреждения, и все желающие смогут пройти вакцинацию. При этом, подчеркивают специалисты, после прививки необходимо соблюдать меры предосторожности, воздержаться от посещения мест массового скопления людей. Нужно помнить, что иммунитет вырабатывается в течение двух недель после проведения вакцинации.

Участники штаба сошлись во мнении, что необходимо рекомендовать жителям региона носить маски в местах массового скопления людей, в общественном транспорте, торговых центрах.

"Сегодня ситуация с COVID-19 более или менее спокойная - число людей, которые госпитализируются в связи с коронавирусом, небольшое, 20-30 человек в день. Тем не менее, это не повод расслабляться, пандемия не закончилась. Кроме того, в последние недели мы отмечаем, что растет заболеваемость гриппом, причем тяжелыми формами заболевания. Сегодня мы приняли решение усилить диагностику гриппа. Многие главврачи отмечают, что клиническая картина у пациентов, которые поступают в стационары, предположительно, с острой респираторной вирусной инфекцией, схожа с гриппом, и они не исключают, что более глубокое обследование поможет выявить грипп. Усиление диагностики позволит раньше начать лечение, подобрать нужные препараты. Особенно беспокоит, что эпидемиологический порог по ОРВИ в возрастной категории от 15 лет и старше превышен более чем в три с половиной раза, это очень серьезный показатель. Главное, что мы сегодня можем рекомендовать людям, - это использовать маски в общественных местах, избегать массовых мероприятий, внимательно следить за своим здоровьем", - подчеркнул, подводя итоги заседания оперативного штаба, Виктор Кудряшов.