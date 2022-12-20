Самыми популярным марками авто в этом году у угонщиков стали Hyundai и Kia, пик краж пришелся на июнь и сентябрь

По итогам 2022 года в России на 7% снизилось число угонов — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Почти 53% страховых случаев пришлось на автомобили бренда Hyundai. На втором месте в антирейтинге — Kia (22%), на третьем — Toyota (9%).

Самой востребованной у угонщиков моделью Hyundai стал Santa Fe (53% угонов), среди автомобилей Kia лидерство удерживает другой популярный кроссовер — Sportage (29%).

Наибольшее число угонов в 2022 было зафиксировано в Московской области (66%). В топ-5 также входят Москва (22%), Санкт-Петербург (16%), Смоленская (3%) и Тверская области (по 6%).

Чаще всего в 2022 году автомобили угоняли в июне (25%) и сентябре (19%), а реже всего в мае и марте (не более 8% суммарно).

В 59% случаев в 2022 году жертвами угонов становились мужчины. Всего же средний размер выплаты по итогам кражи авто в ВСК составил почти 2,2 млн рублей. Самую крупную компенсацию в этом году получил владелец автомобиля Lexus RX из Московской области — 7 млн рублей.