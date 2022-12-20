Самарчанка пыталась обокрасть магазин и устроила разбой

В Самаре отправили в суд уголовное дело 44-летней местной жительницы, обвиняемой в краже и разбое. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
По версии следствия, однажды утром она пришла в магазин на пр. Кирова, взяла продукты, одежду, косметику и кухонный нож и попыталась со всем этим уйти, не расплатившись. Попытку кражи заметили сотрудники торговой точки. Когда подозреваемая поняла, что ее раскрыли, она оттолкнула продавщицу и ударила ту ногой в живот. Затем налетчица схватила с полок несколько шоколадных батончиков и два ножа, которыми пригрозила продавцам. В результате ей удалось уйти с товаром на 2 тыс. рублей.
Приехавшие полицейские узнали на записи камер видеонаблюдения ранее судимую местную жительницу и вскоре задержали ее. Женщина призналась в преступлении и пояснила, что ножи продала прохожему за 200 руб., а остальное украденное оставила себе.
Во время следствия также выяснилось, что задержанная украла продукты еще и в магазине на ул. Черемшанской.
Уголовное дело направили в суд.
Последние комментарии
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