ВСК застраховала автомобили "Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи"

Страховой Дом ВСК застраховал полисами ОСАГО автомобили бюджетного учреждения "Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Минздрава Чувашии.

Страховая защита действует до конца 2023 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены около 200 автомобилей. Стоимость контракта составила более 2,2 млн рублей.

"Учреждение выполняет жизненно важную деятельность — оказывает экстренную медицинскую помощь пострадавшим при чрезвычайных ситуациях. Важно следить за исправностью автопарка, так как центр должен работать в режиме постоянной мобильной готовности. Защита транспорта полисами ОСАГО поможет сохранить бесперебойную работу "скорой" и оперативно урегулировать все страховые случаи", — отметил директор Чувашского филиала Владимир Караванов.

БУ "Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" входит во Всероссийскую службу медицины катастроф, является составной частью территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и предназначена для проведения комплекса мероприятий по предупреждению и ликвидации медико-санитарных последствий ЧС.